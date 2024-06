Il Lipsia scippa la Roma: inserimento a sorpresa e Ghisolfi all’angolo

Il Lipsia scippa la Roma: inserimento a sorpresa dei tedeschi che stanno pensando all’esterno seguito dai giallorossi. E c’è anche l’offerta di rinnovo che potrebbe scombinare i piani

La Roma è alla ricerca di esterni, lo sappiamo. Soprattutto a destra, dove Karsdorp è in uscita (Ghisolfi spera di piazzarlo nel minor tempo possibile) e dove Celik non convince. Piace Bellanova del Torino, ma è un compito difficile, soprattutto per le richieste granata e anche per la concorrenza.

In tutto questo nei giorni scorsi si è parlato di un interesse giallorosso nei confronti di Guela Doue, ivoriano del Rennes, 21 anni, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. Un profilo giovane, di quelli che piacciono ai Friedkin che pensano anche al futuro. Ma anche in questo caso, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, ci potrebbero essere delle complicazioni.

Calciomercato Roma, offerto anche il rinnovo

Inserimento del Lipsia, proprio in queste ore, per l’esterno difensivo che all’occorrenza può anche giocare come centrale dietro. E non solo, oltre i tedeschi, i rossoneri d’Oltralpe avrebbero messo sul piatto una proposta di rinnovo che sicuramente il giocatore potrebbe prendere in considerazione.

Anche in questo caso, insomma, il compito di Ghisolfi sarà tutt’altro che semplice. A meno che il direttore sportivo dei giallorossi non decida di accelerare e di andare velocemente a chiudere la questione nello spazio di pochissimo tempo. Ovvio che poi ci sarà da capire, come sempre, la volontà del giocatore. La Roma comunque c’è, ed è pronta ad affondare il colpo. Vedremo se tutto andrà a buon fine.