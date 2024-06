Mourinho inguaia la Roma: scacco matto Juventus

Calciomercato Roma, Mourinho e quello scacco matto della Juventus che inguaia i piani di Ghisolfi. Ecco cosa sta succedendo.

La mancata apertura ufficiale del calciomercato non ha sicuramente impedito fino a questo momento di assistere a scenari di grande interesse e importanza, come ben ricorda l’insieme di suggestioni o trattative che, non solo in casa Roma, hanno caratterizzato queste prime settimane di giugno. A Trigoria, come noto, si respira da tempo aria di grandi cambiamenti, testimoniata dall’ormai incassato addio di Mourinho e dalla catalisi di un nuovo progetto, affidato alle idee e alle intuizioni di Ghisolfi e De Rossi.

Fondamentale, da tale punto di vista, la creazione di un’osmosi che assecondi la volontà del tecnico, partendo dalle ponderazioni del nuovo direttore e dalle disponibilità di intervento concesse dai Friedkin. Gli scenari considerati hanno per ora interessato soprattutto la regione offensiva, con un’attenzione particolare rivolta a quello scenario Chiesa che, anche in casa Napoli, parrebbe poter essere uno dei topic principali durante questa parentesi di mercato estivo.

Kean fa spazio a Morata, scacco matto Juventus: Mourinho ‘inguaia’ la Roma

Più in generale, va segnalata in quel di Trigoria la necessità di arrivare a giocatori che siano in grado di ovviare all’ormai quasi certa assenza di Lukaku in attacco il prossimo anno. Dopo la pressoché felice stagione in prestito nelle Capitale, la permanenza del belga in giallorosso è a dir poco resa complicata da un prezzo considerato eccessivo dalla Roma, soprattutto nell’ottica di età e costi complessivi.

Ecco, dunque, spiegati i diversi sondaggi e interessi per plurimi profili in Europa, volti a trovare un nome in grado di ovviare alla sua assenza e alla probabile partenza di Abraham. Tra i vari, si è segnalato nel recente periodo anche quello di Alvaro Morata, lungi dalla centralità tra le fila dell’Atletico Madrid e accostato nuovamente alla Serie A, dove non ha mai smesso di piacere a squadre come Roma o Juventus.

Sul suo futuro, a questo punto, potrebbe avere ingerenza anche la posizione di Mourinho, i cui aneliti al miglioramento in attacco potrebbero, di fatto, aiutare proprio la Juventus. Come riferisce il giornalista Giovanni Albanese, infatti, il Fenerbahce sarebbe nella lista di squadre interessate a Moise Kean, che piace anche alla nuova Fiorentina di Palladino. Un’uscita del centravanti nostrano dalla Juventus libererebbe, in questo modo, uno slot importante nell’attacco bianconero, che potrebbe perdere anche Milik, seguito dal Bologna.

Un intreccio particolare e interessante, in grado potenzialmente di spingere nuovamente la Juventus verso quella pista Morata che, dopo lo scorso calciomercato, genererebbe un ritorno 3.0 dello spagnolo in Piemonte. Seguiranno aggiornamenti.