Addio bianconero e via libera Roma: “Accordo raggiunto”

Giungono succulente novità in merito ad uno degli obiettivi di calciomercato più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Il calciomercato dell’AS Roma si preannuncia a dir poco scoppiettante, a causa del profondo restyling che DDR e Ghisolfi hanno intenzione di concretizzare, nel tentativo di costruire una nuova rosa, in netto contrasto con quanto assemblato da Tiago Pinto sotto indicazione di José Mourinho. Le caratteristiche peculiari della Roma dello Special One mal si sposavano all’approccio tecnico-tattico del Comandante di Ostia, sensibilmente più propenso ad un baricentro alto e al coinvolgimento di gran parte dell’organico nel corso della fase offensiva.

Non è affatto un caso che, nel corso delle ultime conferenze stampa, DDR abbia più volte manifestato l’esigenza di esterni offensivi in grado di trafiggere le difese avversarie, attraverso una serie costante di inserimenti. Una caratteristica che nella fase finale della stagione appena conclusasi ha costretto DDR ad adeguarsi all’organico a disposizione, che inevitabilmente lo costringeva a schierare al fianco di Lukaku due calciatori come Pellegrini e Dybala… dunque due interpreti già propensi alla rifinitura tra le linee che al sacrificio sulla fascia.

Le caratteristiche che l’ex capitano giallorosso desidera sono fatalmente le medesime possedute da Federico Chiesa, il cui approdo a Roma, tuttavia, sembra tingersi di tonalità scure e poco rassicuranti. Pare tuttavia che i giallorossi abbiano pronto in canna un colpo potenzialmente decisivo.

Yakuba Minteh ad un passo dall’accordo. L’agente svela: “Abbiamo concordato i termini con un club”

Il calciatore al centro del mirino di Florent Ghisolfi risponde al nome di Yankuba Minteh, ovvero una delle sorprese più luccicanti dell’Eredivisie 2023/24. Approdato tra le fila del Feyenoord in prestito dal Newcastle, il classe 2004 ha collezionato 10 marcature e 6 assist in 27 presenze, con appena il 48% dei minuti giocati. Numeri incoraggianti, che assumono ulteriore valore uscendo dalla dimensione statistica e dunque osservando le prodezze e le vere e proprie caratteristiche del giovane gambiano.

Si tratta di un esterno offensivo (a cui tendenzialmente piace partire da destra per poi tagliare il campo e scoccare il proprio mancino) dalle qualità difficili da ignorare: rapidità nel breve e nell’allungo, una sorprendente propensione al dribbling, una tecnica fuori dal comune e un discreto fiuto del gol, sono le caratteristiche che hanno spinto Everton, Dortmund, Roma e Marsiglia (solo per citarne alcune) a tastare con convinzione il terreno.

Il Newcastle ha fissato il prezzo a 40 milioni di sterline. L’agente del calciatore ha recentemente dichiarato: “Non posso confermare i club che sono in contatto con noi. Abbiamo concordato i termini con uno dei club. Quindi ora il resto spetta al Newcastle”. È dunque probabile che a breve avverrà l’agognato annuncio sul futuro del talento bianconero.