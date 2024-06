Euro 2024, paura per Varga: trasportato subito in ospedale

Durante la gara tra la Scozia e l’Ungheria, il centravanti ungherese è rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco.

In attesa della sfida decisiva di domani sera dell’Italia di Luciano Spalletti e la Croazia di Luka Modric e compagni, in questi minuti si stanno disputando gli ultimi di Scozia-Ungheria.

Queste due selezioni sono alla ricerca di una vittoria per cercare di essere poi ripescate tra le migliori terze. Tuttavia, proprio in questa gara è successo un episodio che ha davvero preoccupato sia i tifosi presenti allo stadio che quelli a casa seduti sul divano.

Scozia-Ungheria, tanta paura per Varga dopo un duro scontro

Dopo un durissimo scontro avvenuto nell’area di rigore scozzese, infatti, l’attaccante ungehrese Barnabas Varga è rimasto a terra per tanto tempo. Sia i suoi compagni che il ct Rossi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, che sono arrivati prontamente.

Varga, mentre i suoi compagni erano in lacrime, è stato portato via barella dopo diversi minuti che è stato a terra. La sua uscita,coperta da alcuni teloni, è stata accompagnata dagli applausi di tutti i tifosi presenti allo stadio di Stoccarda. La partita, in attesa di ulteriori notizie sul calciatore che è stato trasportato in ospedale, è poi continuata. .Secondo diversi media ungheresi, Varga è sì in ospedale ma è cosciente. Le condizioni del giocatore sono stabili.