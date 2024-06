Hummels in Serie A, ma non alla Roma: offerta a sorpresa

Dalla Francia rimbalzano nuovi aggiornamenti sul suo futuro: la proposta che può far saltare il banco. Come cambierebbero i piani della Roma

Sia pur sotto traccia, il mercato della Roma si sta cominciando a muovere in maniera sostanziale. Dopo aver praticamente definito con il Como l’operazione Belotti, i giallorossi stanno scandagliando altre soluzioni non solo in entrata ma anche in uscita.

Sotto questo punto di vista il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare per i giallorossi un’ottima fonte dalla quale attingere. Si inseriscono proprio in questo filone le ultime indiscrezioni che hanno accostato con sempre più insistenza alla Roma il profilo di Mats Hummels. Dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza tra poche settimane, l’esperto difensore tedesco si sta guardando intorno per capire il da farsi. Dopo aver praticamente smentito il tanto ventilato accordo con il Maiorca, Hummels non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Como su Hummels

La Roma si è inserita nella corsa al calciatore e sta studiando l’offerta giusta da sottoporre all’entourage del calciatore, che potrebbe dire sì ad una proposta di un anno con opzione per un’altra stagione. Secondo quanto rimbalza dalla Francia, però, anche un altro club italiano si sarebbe messo sulle tracce del difensore.

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, a far pervenire una proposta concreta ad Hummels sarebbe stato proprio il Como. Scatenato in queste ultime ore di calciomercato, una volta chiusa l’operazione Belotti il club lombardo avrebbe rotto gli indugi anche per il difensore tedesco, a cui avrebbe fatto recapitare un’offerta da tre milioni di euro più bonus. Dal canto suo Hummels si sarebbe riservato del tempo per valutare in ogni suo aspetto l’offerta in questione.