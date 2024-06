Karsdorp firma nella capitale: svolta Roma

Calciomercato Roma, addio Karsdorp scontato: la firma capitale può sbloccare tutte le parti in causa. Gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti dovranno essere tenuti in considerazione da Ghisolfi nelle prossime settimane e mesi, alla luce di un calciomercato che attende la Roma al varco, con la consapevolezza di poter fungere da presupposto di grandi cambiamenti e novità. Le richieste e gli aneliti di De Rossi sono presto stati disambiguati e inseriti in un modus operandi che, come già accaduto in passato, oltre che ad accontentare il tecnico, dovrà permettere anche di rispettare i parametri economici del club.

In tale direzione, dunque, vanno letti i diversi movimenti che fino a questo momento stanno interessando diversi reparti, non solo in entrata ma anche in uscita. Pur senza essersi registrate delle vere e proprie novità ufficiali, la Roma ha palesato grandi interessi soprattutto nel reparto avanzato, dove i mancati riscatti di Azmoun e Lukaku paiono ad oggi scenario più che probabile, con consequenziale esigenza di accontentare De Rossi con almeno un volto nuovo in questo reparto.

Da segnalare, poi, i tanti altri interessi per i rimanenti reparti, con la ricerca di un valido secondo portiere che possa coesistere con l’inamovibile Mile Svilar, reduce da una seconda parte di stagione a dir poco positiva e contraddistinta dallo scardinamento della titolarità del non più sicurissimo Rui Patricio, prossimo a lasciare la Roma da svincolato.

Addio Karsdorp e firma capitale: il terzino della Roma piace all’AEK Atene

Le attenzioni di questa fase, inoltre, hanno interessato anche le fasce arretrate, come ben ricordano alcune situazioni quali quella relativa a Bellanova del Torino e Sergio Gomes del Manchester City. Per entrambi, la Roma ha palesato grandi interessi, da ascriversi all’interno, però, di scenari che dovranno tenere conto anche delle opportunità economiche della Roma e delle richieste avanzate dal Piemonte e da Manchester.

In questa zona di campo, intanto, va segnalata una novità di non poco conto in uscita, che interessa Rick Karsdorp, reduce dall’ennesimo campionato non memorabile e reo, come si ricorderà, di un grossolano quanto superficiale errore contro il Bayer Leverkusen. Lungi dalla posizione di centralità all’interno del progetto e protagonista di un rapporto ormai complicato con i tifosi, l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025.

Ben presto spiegato, dunque, il motivo di una separazione ‘scontata’: la Roma da tempo cerca una soluzione, con le ultime novità riferite da Matteo Moretto che potrebbero far sorridere tutte la parti coinvolte e sancire l’interruzione di un rapporto destinato, in un modo o nell’altro, ad una presta conclusione.

Karsdorp, infatti, piace all’AEK Atene: che sia una nuova firma capitale a permettergli di ritrovarsi, lontano da una Roma alla quale parrebbe non poter dare tanto di più rispetto a quanto già fatto? Seguiranno aggiornamenti.