Zirkzee al posto di Abraham: la risposta è già arrivata

Zirkzee al posto di Abraham, effetto domino in Serie A: risposta immediata. C’è stata la comunicazione.

Continua a tenere banco la situazione Tammy Abraham in casa Roma, che potrebbe essere al centro di un calciomercato ricco di novità e cambiamenti in quel di Trigoria. La seconda parte di stagione ha convinto i Friedkin ben presto del potenziale di un allenatore giovane ma profondo conoscitore dell’ambiente, quale Daniele De Rossi, restituendo altresì la consapevolezza di dover mettere lui nelle condizioni ideali per poter lavorare.

Obiettivo di Ghisolfi è quello di creare una sinergia e un raccordo tra l’allenatore, la dirigenza e la proprietà, convergendo opportunità economiche e richieste tecnico-tattiche da parte del mister, previo il rispetto di incastri e la capacità di cogliere le giuste situazioni da approfondire per migliorare la rosa rispetto al passato. Per farlo, occorrerà plasmare la squadra anche attraverso un corpo di cessioni, più e meno nobili, finalizzate a cancellare dal libro paga dei Friedkin i nomi di quegli elementi non apparsi più centrali o importanti all’interno del progetto.

Abraham proposto al Milan, risposta immediata: Zirkzee al primo posto

Tra questi, potrebbe figurare proprio quello di Tammy Abraham, arrivato a Roma ormai quasi tre anni fa, in quella che si apprestava ad essere la prima stagione di Mourinho e Pinto insieme, pregna di aspettative ma, Conference a parte, macchiata anche da diversi passi falsi ed errori.

L’impatto del bomber scuola Chelsea fu immediato e positivo, seppur macchiato al suo secondo anno da una discontinuità palese e ulteriormente rovinata da un infortunio che, di fatto, potrebbe aver cambiato totalmente la posizione di Abraham all’interno del progetto Roma. Con ogni probabilità destinato ad una cessione già lo scorso anno, dopo una lunga parentesi di stop, la Roma proverà a trovare la giusta quadra per il giocatore, valutato 25 milioni di euro e considerato come un uscente ideale per ricavare linfa economica da rinvestire.

Al netto delle asperità del suo recente trascorso, il giocatore Tammy piace molto in Premier League ma, come già raccontato, è stato accostato in questi giorni anche al nuovo Milan di Paulo Fonseca, alle prese con la ricerca di un post-Giroud. In Via Aldo Rossi, la priorità resta Zirkzee, come ricordano le penne de “Il Giorno”. Abraham, secondo queste ultime, sarebbe, infatti, stato proposto ai rossoneri, che avrebbero però declinato prontamente questo scenario di mercato, concentrati sull’approdo del talentuoso bomber del Bologna.