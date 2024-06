Molla la Juve per l’Inter: game over Roma

Arriva la svolta clamorosa nella trattativa che potrebbe portare un obiettivo di Roma e Juve direttamente alla corte di Inzaghi: l’Inter ora fa sul serio

I nerazzurri sarebbero in vantaggio nella corsa per uno dei pupilli di De Rossi e Thiago Motta, beffando la concorrenza proprio sul più bello. La Serie A avrà un altro giovane talento ad arricchire la propria collezione.

Il mercato sta entrando nel vivo e le big si muovono per accaparrarsi i migliori profili internazionali. L’Europeo è una vetrina importante che può far lievitare il prezzo di alcuni campioni o di giovani in rampa di lancio. Tra questi c’è senza dubbio Arda Guler, diamante turco già in forza al Real Madrid. I Blancos hanno anticipato la concorrenza, arrivando prima sul classe 2005 e vedendo ripagato alla grande l’investimento. Connazionale di Guler è Hakan Calhanoglu, che si trova al centro di un intrigo di mercato.

Le ultime voci, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, parlano di un interessamento concreto del Bayern Monaco su di lui. I tedeschi hanno bisogno di un regista con i fiocchi per il futuro e chi meglio dell’interista in quel ruolo? Marotta e Ausilio per ora stanno cercando di resistere, ma nel frattempo non vogliono farsi trovare impreparati e sondano altre strade. Una di queste porta a Nizza e più precisamente a Khephren Thuram.

L’Inter prova ad inserirsi su Kheprhen Thuram: Juve e Roma spettatrici interessate

Kheprhen Thuram è il secondo genito di Lilian, fratello minore di Marcus e si è messo in mostra con la maglia del Nizza nell’ultima stagione. Il classe 2001 è nel mirino della Roma di Ghisolfi già da qualche settimana e su di lui c’è sempre forte la Juventus di Giuntoli, che già a gennaio avrebbe voluto affondare il colpo.

Sul piatto i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Milik, già transitato in Francia con la maglia dell’OM. Al momento La Vecchia Signora ha un piccolo vantaggio nella trattativa, considerando anche i buoni uffici con il padre, storico difensore dell’epoca Lippi.

L’Inter però non demorde e prova l’affondo in extremis, cercando di sorpassare Juve e Roma per un centrocampista che farebbe piuttosto comodo ad Inzaghi. Rapido e con ottima fisicità (oltre 1,90m), Kheprhen è dotato anche di buona tecnica e tiro dalla distanza. Un mediano con i fiocchi da abbinare magari a Barella e Frattesi. Vedremo se alla fine sarà proprio il tecnico campione d’Italia a sorridere.