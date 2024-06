Rabiot al posto di Calhanoglu: cifre UFFICIALI da non credere

Il futuro di Calhanoglu va ad intrecciarsi a sorpresa con quello di Adrien Rabiot. I due centrocampisti al centro di uno scenario che può ribaltare tutto in casa Inter e Juventus.

Mentre l’Europeo in Germania entra nella fase più calda, con l’ultima giornata dei gironi decisiva, si accende il calciomercato estivo della Serie A. Uno dei nomi più gettonati in queste ore è quello di Hakan Calhanoglu, uno dei nomi chiave del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Sul turco stanno risuonando le sirene del Bayern Monaco, pronto ad investire cifre enormi per arrivare al duttile calciatore nerazzurro. Ed in caso di cessione in Bundesliga si potrebbe aprire lo spiraglio per un colpo a sorpresa in casa Inter, con Marotta da sempre attento ai profili liberi di firmare a parametro zero.

Adrien Rabiot (LaPresse) – asromalive.it

Ed è qui che spunta la suggestione Adrien Rabiot in casa Inter. Il centrocampista francese, che veniva considerato intoccabile da Massimiliano Allegri, ha il contratto in scadenza con la Juventus tra una settimana. L’ex PSG sembra destinato a lasciare a parametro zero la Continassa, con Cristiano Giuntoli che ha già messo le mani sul colpo Douglas Luiz in arrivo dall’Aston Villa. Mentre l’addio dall’Inter di Calhanoglu, quotato dal bookmakers Sisal a 1.90, potrebbe accendere a sorpresa la pista nerazzurra per il centrocampista francese.

Intreccio Rabiot – Calhanoglu: 70 milioni dal Bayer e indizio in quota

Lo stesso bookmakers quota a 2.75 il passaggio del centrocampista juventino alla corte di Simone Inzaghi. La richiesta dell’Inter per arrivare a Calhanoglu è alta, intorno ai 70 milioni di euro, ma secondo il portale turco Fanatik.tr il Bayern Monaco è pronto a presentare la maxi offerta ai nerazzurri.

L’Inter poi potrebbe fiondarsi sulla pista Rabiot a parametro zero anche considerano la duttilità a centrocampo di un elemento come Barella. Come indicato dal giornalista Paolo Bargiggia a Tv Play: “L’Inter è a conoscenza dell’interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu da almeno un mese e mezzo. Ausilio è in Germania ora… Inzaghi aveva detto che Barella può agire anche da play, è un indizio“