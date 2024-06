Dalla Juve alla Roma: il colpo da 80 milioni è durato pochissimo

Dalla Juve alla Roma: i giallorossi hanno iniziato i colloqui per il giocatore che interessa anche ai bianconeri. Ha una clausola di 80 milioni di euro. Ma si libera per molto meno

Il colpo in mezzo al campo la Roma lo potrebbe piazzare dal Betis Siviglia. La società giallorossa, infatti, avrebbe chiesto informazioni per un elemento che in Andalusia ha fatto bene nella seconda parte di stagione, quando appunto è andato a giocare da quelle parti agli ordini di Pellegrini.

Arrivato dall’Internacional dii Porto Alegre, ha chiuso l’annata con 17 presenze, un gol e due assist. E non sono un bottino da non tenere in considerazione per un centrocampista centrale. Parliamo di Johnny Cardoso, centrocampista che adesso è impegnato in Copa America con la maglia degli Stati Uniti, sul quale secondo le informazioni che sono state riportate da diariodesevilla.es si sono accesi i riflettori di diversi club importanti. E tra questi c’è anche la Roma di Ghisolfi e di De Rossi.

Calciomercato Roma, occhi su Cardoso

I primi contatti ci sono stati con l’entourage del giocatore – si legge sulla fonte citata prima – per comunicare l’interesse e conoscere, ovviamente, anche quelle che sono le situazioni economiche del centrocampista. Ma non solo la Roma, anche la Juventus a quanto pare ha iniziato a cercare delle informazioni sul giocatore. Certo, adesso Giuntoli in quel ruolo sta prendendo Douglas Luiz, quindi potrebbe mollare un poco la presa.

Detto dell’interesse delle italiane, ci sarebbe anche quello del Psg di Luis Enrique, senza dimenticare che in passato è stato attenzionato anche da Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Insomma, la concorrenza è foltissima. Ma quanto costa Cardoso? Almeno 30 milioni di euro, si legge ancora, anche se il Betis forse si potrebbe accontentare di qualcosa di meno. Non sotto i 25 milioni, per intenderci. Cardoso ha 22 anni e inoltre ha nel suo contratto una clausola di 80 milioni (impossibile per tutti) e inoltre è legato da un accordo fino al 2029. Quindi per prenderlo serve un grosso investimento. La Roma, comunque, ha già avviato i contatti.