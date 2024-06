Stadio della Roma, incontro e via libera UFFICIALE: il comunicato

Stadio della Roma, comunicato UFFICIALE sul progetto dei Friedkin dopo l’incontro tra Lina Soulokou e il Sindaco Gualtieri.

Il progetto dei Friedkin per il nuovo stadio della Roma ha recentemente compiuto significativi passi avanti. Il piano, che mira a creare un impianto moderno e all’avanguardia, è stato accolto con entusiasmo sia dai tifosi che dalle istituzioni locali. La scelta definitiva dell’area dove sorgerà il nuovo stadio è, come noto, quella di Pietralata. Questa zona è stata selezionata per la sua posizione strategica, nonché per la possibilità di riqualificare un’area urbana attualmente poco valorizzata.

La scelta è stata accolta positivamente, in quanto il quartiere dispone di buone infrastrutture e collegamenti con il resto della città. Il progetto prevede una capacità di circa 55.000 posti, con un’architettura moderna e sostenibile, con l’obiettivo di creare non solo un impianto sportivo, ma un vero e proprio centro polifunzionale, con spazi dedicati a eventi culturali, commerciali e ricreativi.

Stadio della Roma, incontro Soulokou-Gualtieri: la nota UFFICIALE del Campidoglio

L’inclusione potenziale di parcheggi, aree verdi e strutture per il trasporto pubblico, per garantire una fruibilità ottimale ai tifosi e ai cittadini avevano, ovviamente, generato anche dei rallentamenti legati a fase di studio e analisi circa la fattibilità di un progetto che, comunque, parrebbe proseguire sulla propria via in modo retto.

La società Friedkin continua a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per assicurare che tutte le procedure burocratiche vengano rispettate, dando vita ad un’importante opportunità per la Roma e per la città, contribuendo alla crescita economica e sociale della capitale italiana. A tal proposito, la giornata odierna ha regalato importanti aggiornamenti, con la nota ufficiale del Campidoglio relativa ad un incontro in queste ore tra Lina Soulokou e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’amministratore delegato della As Roma Lina Souloukou, hanno avuto questo pomeriggio una lunga e cordiale telefonata. Nel corso del colloquio, l’amministratore delegato della Roma ha ribadito la volontà di arrivare quanto prima alla realizzazione del progetto dello stadio di Pietralata, confermando la piena intenzione della società di raggiungere questo storico risultato”.

“Il Sindaco da parte sua ha ribadito alla Ceo la totale e piena collaborazione della amministrazione comunale nei confronti del progetto che prosegue il suo iter nei tempi previsti, e quindi senza ritardi, compatibilmente con i passaggi tecnici che una sfida del genere comporta“.