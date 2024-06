Acquisto bloccato Friedkin: hanno violato le regole

Acquisto bloccato Friedkin. Il calcio non fa dormire mai sonni tranquilli. C’è sempre qualcosa che ribolle sotto la superficie dorata.

I campionati sono tutti in vacanza. Tra il campionato europeo che si sta svolgendo in Germania e la Copa America appena partita negli Stati Uniti, sono le nazionali a tenere banco. Ma se i campionati nazionali riposano ciò non vuol dire che tutto proceda per il meglio in vista della nuova stagione.

Il calciomercato tiene banco ovunque. In Italia i club inseguono sogni di gloria avendo spesso, però, le casse semivuote. Tra aumenti di capitale e repentini passaggi di proprietà, i club cercano di far quadrare i conti. Peccato, però, che spesso non vi riescano.

‘Competitività e sostenibilità’ è il motto della nuova Juventus di John Elkann. Assai più facile a dirsi che non a tradurlo poi in realtà. Per la società bianconera così come per tutte le altre. La concorrenza, che venga dalla Premier League o dalla Saudi League, dalla Bundesliga o dalla Liga è, il più delle volte, troppo più forte, ed imbattibile, per le società italiane.

E se il fine è la competitività, a volte i mezzi per agguantarla non sono completamente leciti. Il problema dei bilanci chiari e specchiati non attiene soltanto alla nostra bistrattata Serie A. Anche in Premier League il problema è sentito e combattuto.

Attenzione Friedkin!

La Premier League è pronta allo scontro frontale con le società che non rispettano le regole. Il Financial Fair Play è stato troppo spesso, e da diverse società, violato approfittando di vuoti normativi che hanno favorito comportanti illeciti.

La Premier League tiene sotto stretta osservazione diversi club. Come ci informa The Times, Aston Villa, Newcastle, Everton e Chelsea hanno seri problemi con il FFP e pertanto sono costrette ad operazioni in uscita per incassare i denari necessari al ripianamento.

L’attenzione è focalizzata su alcuni trasferimenti sospetti a causa di prezzi considerati ‘gonfiati’ a scopi fraudolenti. Tra i club ‘particolarmente attenzionati’ vi è, come detto, anche l’Everton. Il club di Liverpool è in procinto di passare sotto la proprietà della famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma, nonché del Cannes.

Ad esempio l’Aston Villa – protagonista del maxi affare che ha portato Douglas Luiz alla Juventus – ha acquistato Dobbin dall’Everton per una somma pari a 10 milioni quando il valore accertato del giocatore non era superiore a 2 milioni. Allo stesso modo l’Everton ha acquisito le prestazioni del giocatore Iroegbunan, sempre a 10 milioni. Tutte operazioni sotto la lente d’ingrandimento della Premier League. Le plusvalenze che in Italia hanno portato alla penalizzazione della Juventus tornano d’attualità.

L’Everton rischia di superare il limite imposto di 105 milioni di sterline. La Premier League ha gli occhi spalancati sui conti dei club. Anche la famiglia Friedkin dovrà, presto, ‘fare i conti’ con la Premier League.