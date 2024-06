Annuncio UFFICIALE del dg, affare a zero: la Roma non aspettava altro

L’annuncio ufficiale del direttore generale fuga ogni dubbi: “Non mi ha proprio pensato”. Ecco cosa cambia per la Roma

Si prospettano giornate molto intense per la Roma, attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite. Oltre a monitorare con attenzione l’evolvere della situazione sulle corsie esterne e in attacco, il ds Ghisolfi è chiamato a puntellare anche la difesa.

Sotto questo punto di vista occhio alle possibili occasioni. Tra queste, la pista che porta a Mats Hummels non è affatto da escludere. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza tra pochi giorni, il difensore tedesco si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Smentita l’ipotesi Maiorca, Hummels nelle ultime ore è stato accostato anche al Como. Intervenuto ai microfoni di Sky, il dg del club lombardo Carlalberto Ludi ha spento sul nascere ogni indiscrezione relativa ad un possibile approdo al Como di Hummels. Di seguito l’intervento di Ludi: “Hummels? Non mi ha proprio pensato”.

La Roma, dunque, non è affatto fuori dalla corsa per arrivare al difensore tedesco. Fino a questo momento il difensore tedesco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, prendendosi del tempo per valutare con attenzione le prossime mosse. Staremo a vedere cosa succederà.