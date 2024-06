Colpo a zero dal Milan: l’ex Lazio brucia la Roma

La sessione di calciomercato estivo è sempre più vicina per la Serie A ed il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Roma anticipata dall’ex Lazio e nuova firma in arrivo.

Tra sei giorni aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e grandi manovre coinvolgono le squadre del campionato italiano. La Roma di Daniele De Rossi è attesa dalla prima sessione di trattative targata Florent Ghisolfi, dirigente francese arrivato dal Nizza. Il transalpino è segnalato sulle tracce di tanti obiettivi, non solo in Serie A. Dal portiere di riserva fino al terminale offensivo, passando per le corsie esterne ed il centrocampo, sono tante le novità che possono coinvolgere i giallorossi, accostati anche al futuro di un figlio d’arte, in uscita a parametro zero dal Milan.

Riflettori accesi sulle manovre in attacco sull’asse Roma – Milano sponda rossonera. La squadra giallorossa, che riparte dal tandem De Rossi – Ghisolfi in questo mercato estivo, era stata segnalata come pretendente di un giovane attaccante in uscita dalla squadra rossonera. La svolta è arrivata in queste ore, con il Diavolo che avrebbe preso la decisione definitiva di liberare il classe 2001 a parametro zero senza il rinnovo di contratto. Futuro segnato lontano dal Milan e nuova firma in Serie A, l’ex Lazio è pronto ad accoglierlo a stretto giro di posta con la firma a parametro zero.

Il Milan scarica Maldini, niente rinnovo e firma a zero col Monza

Parliamo di Daniel Maldini, il figlio d’arte è reduce da due prestiti in Serie A nella scorsa stagione. La prima metà di anno l’ha vissuta ad Empoli, dove ha faticato a trovare spazio e fiducia. Meglio è andata nella seconda metà di stagione, con il prestito al Monza che lo ha visto maggiormente protagonista.

Proprio la squadra brianzola, che ha scelto l’ex Lazio Alessandro Nesta in panchina, ha messo le mani sul figlio d’arte del Milan. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe 2001 si libera dal Milan a parametro zero e passerà ai biancorossi a titolo definitivo.