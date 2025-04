Accordo raggiunto con la Roma: ecco il nuovo allenatore

Accordo raggiunto con la Roma, ecco il nome del nuovo allenatore per il dopo Ranieri. Gli ultimi aggiornamenti.

Il campionato di Serie A 2024-2025 si avvia verso le sue battute conclusive in un clima di accesa competizione e profonda instabilità tecnica. Mentre sul campo si intensifica la lotta per lo Scudetto e per l’accesso alle competizioni europee, nei vertici dirigenziali delle principali società italiane si susseguono riflessioni strategiche in merito al futuro delle rispettive guide tecniche.

Le dinamiche di campo, infatti, si intrecciano indissolubilmente con le scelte legate alla conduzione tecnica, determinando una vera e propria fase di transizione per molte squadre di vertice. In questo scenario di profonda trasformazione, la Roma si trova al centro di una delle vicende più emblematiche di questa stagione.

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: a breve la Roma ufficializzerà il nome dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Claudio Ranieri, attualmente alla guida della formazione capitolina, non resterà sulla panchina giallorossa, nonostante le pressanti richieste della proprietà americana e del direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Contatti costanti e via libera per Pioli: le ultime sul nuovo allenatore della Roma

Per il tecnico romano, che ha rappresentato una figura di riferimento nell’ultimo scorcio di stagione, si profila un ruolo dirigenziale di rilievo come consulente tecnico, incarico che consentirebbe di proseguire la sua collaborazione con il club sotto altra forma.

A fare il punto della situazione sono state, in queste ore, le penne de La Repubblica, che hanno riferito come, tra i nomi accostati alla successione di Ranieri, quello di Gian Piero Gasperini è stato a lungo in cima alla lista dei desideri della dirigenza. I contatti tra il tecnico dell’Atalanta e la Roma sono stati numerosi e intensi, tanto da portare alla formulazione di una proposta contrattuale di quattro anni a 4 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, dopo un’attenta riflessione, Gasperini ha deciso di declinare l’offerta, mettendo fine all’ipotesi di un approdo nella Capitale. Con la pista Massimiliano Allegri ormai sfumata, l’attenzione della società si è orientata su Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, attualmente impegnato con l’Al Nassr in Arabia Saudita, ha già manifestato la propria disponibilità a tornare in Italia e ad accettare la sfida romanista. I contatti tra Pioli, Ranieri e la proprietà sono costanti, e il tecnico attende soltanto il via libera definitivo per formalizzare l’accordo. Il contratto con il club saudita, secondo fonti vicine alla trattativa, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile.

Nel frattempo, è stato proposto anche il profilo di Patrick Vieira, attuale tecnico del Genoa e protagonista di una stagione sorprendente. Tuttavia, nonostante i buoni risultati conseguiti in Liguria, il nome del francese non sembra aver scaldato gli entusiasmi della dirigenza romanista. Tutto lascia presagire che la scelta definitiva sia imminente: la Roma è pronta a inaugurare un nuovo ciclo tecnico, e i tifosi attendono con trepidazione di conoscere il nome del condottiero a cui sarà affidato il rilancio della squadra.