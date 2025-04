Tre telefonate e accordo chiuso: la Juve ha preso l’erede di Tudor

Ecco l’erede di Tudor, le tre telefonate hanno subito chiuso tutto: le ultime sul prossimo allenatore della Juventus. Ore bollenti per Giuntoli.

La Serie A si avvicina al finale di stagione con un fermento senza precedenti sulle panchine delle principali squadre. La Juventus, dopo un periodo turbolento sotto la guida di Thiago Motta, ha affidato la squadra a Igor Tudor, ex difensore bianconero, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla Champions League. Tudor ha già ottenuto una vittoria contro il Genoa e un pareggio con la Roma, mostrando segni di ripresa e determinazione nel gruppo.

A Roma, la situazione resta altrettanto fluida. Claudio Ranieri, attuale tecnico ad interim, ha dichiarato che la scelta del nuovo allenatore è imminente, con una lista ristretta di candidati già presentata alla proprietà . Tra i nomi candidati figurano Massimiliano Allegri, ma anche altri candidati come Patrick Vieira, attualmente al Genoa, e Roberto De Zerbi, ora al Marsiglia .​

Tre telefonate con Pioli e offerta per Yildiz: ore bollenti per Giuntoli e la Juventus

Con il campionato che volge al termine, le panchine delle squadre di Serie A sono in fermento, e l’estate si preannuncia ricca di cambiamenti e nuove sfide per molti club. Queste novità riguardano anche possibili intrecci tra la stessa Roma e la Juventus, dove le comuni volontà di apportare dei cambiamenti a partire dalla panchina sottintendono anche eventualità di assistere a ripercussioni e dinamiche di ingerenze reciproche.

A parlarne è stato Luca Momblano a Juventibus, dove ha parlato sia dell’attuale fermento in quel di Torino per la questione allenatore che di alcune scelte di mercato che grande impatto potrebbero avere su finanze e composizione della squadra prossimamente.

“La Juventus ha già contattato Pioli in tre occasioni, sondando la situazione con una domanda chiara: “Quando ti liberi dall’Arabia?” La risposta, evidentemente positiva, ha portato a un messaggio altrettanto chiaro: “Perfetto, restiamo in contatto.” Pioli, dunque, è sicuramente un nome che rientra nella cerchia dei profili apprezzati da Cristiano Giuntoli”.



“C’è una squadra che si è mossa concretamente per Yildiz: ha presentato un’offerta diretta e ha chiesto la disponibilità del giocatore. Ha rotto gli indugi puntando dritta su di lui. Se Yildiz dà l’ok, lascerà la Juve per una cifra importante. Sto parlando dell’Arsenal, che vede nel giovane talento turco un possibile rinforzo in vista della prossima stagione“.

