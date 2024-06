Pericolo De Zerbi per la Roma: ha già comunicato l’addio

Pericolo De Zerbi per la Roma: il giocatore ha deciso di lasciare il club e ha già comunicato l’addio. Forte interesse del Marsiglia.

La Roma lo ha messo nel mirino da un poco di tempo. E adesso lui ha deciso di forzare la mano in maniera clamorosa. Vuole lasciare il club di appartenenza, dove si è messo in mostra nella Serie B inglese, e ripartire. E sulle sue tracce, così come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. C’è anche Ghisolfi.

Parliamo del centrocampista del Watford Ismael Ikoné: il canadese, che adesso è impegnato in Copa America appunto con la sua nazionale, ha attirato gli occhi di diversi club europei. Non solo in Italia, perché lo sappiamo e lo abbiamo capito che quando la Roma mette nel mirino qualcuno anche altri club iniziano ad interessarsi, ma soprattutto all’estero in questo caso. Le voci su un possibile interesse di De Zerbi, neo allenatore del Marsiglia, e del West Ham in Premier League vengono confermate.

Marsiglia forte su Ikoné

Così come viene riportate da Sky Sport inglese, il giocatore ha detto a chiare lettere di voler andare via e avrebbe dato mandato al proprio agente di trovare una sistemazione. L’interesse forte, in questo momento, è quello dei francesi, con De Zerbi che ne avrebbe fatto una specifica richiesta alla società per la prossima stagione.

Il tecnico italiano è un grandissimo estimatore del classe 2002, che ha chiuso l’annata con 42 presenze in Championship, con 4 gol e 3 assist. Ma l’interesse della Roma comunque non è per niente scemato, c’è da dirlo. Difficile, ma non impossibile. E la sensazione è che sarà la volontà del giocatore, in tutto questo, a fare decisamente la differenza su futuro.