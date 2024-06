Sì allo scambio con la Juventus: game over Roma

Calciomercato Roma, game over e via libera per la Juventus: va da Thiago Motta con lo scambio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Una pluralità di aspetti andrà scandagliata in quel di Trigoria nel corso di un’estate che si appresta a regalare non poche novità al mondo Roma tutto, reduce dalla ormai incassata separazione da José Mourinho e atteso da un percorso che, proprio in queste ore, è ufficialmente iniziato con Daniele De Rossi alla guida per un progetto triennale.

Trascorsa la seconda parte di campionato, lo storico numero 16 giallorosso è riuscito a dimostrare qualità che hanno alla fine convinto i Friedkin, portando loro a puntare sul giovane ma promettente Daniele, profondo conoscitore di un ambiente che, per la prima volta, sta iniziando a scoprire e scandagliare da un’altra prospettiva.

Fondamentale, da tale punto di vista, coadiuvarlo, come già fatto fino a questo momento con l’aiuto di una figura carismatica e altrettanto promettente come quella di Ghisolfi, cui andrà il non semplice incarico di epurare la rosa da un punto di vista tattico-tecnico, oltre che economico, consegnando altresì nelle mani del collega De Rossi una squadra che ne rispecchi visioni e idee. Pur senza far registrare concrete operazioni in entrata, la Roma ha comunque palesata una certa attività e fermento in questa primissima e non ancora ufficiale campagna di calciomercato, come ben ci ricordano i diversi nomi accostati e in grado di far intravedere i nobili aneliti del mondo giallorosso tutto.

Thuram alla Juve con lo scambio, dialoghi in corso e Roma spazzata via

Tra i vari reparti da limare, come noto, resta quello di un centrocampo che, con le uscite di Renato Sanches e la scarsa centralità di giocatori come Aouar o Bove, potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti. A confermarlo, anche il corpo di nomi accostati per questa regione di campo, tra cui era stato segnalato anche quello di Khepren Thuram.

Il figlio d’arte e fratello dell’attaccante dell’Inter era finito anche in orbita Roma ma, parallelamente a Douglas Luiz, parrebbe essere il secondo regalo di Giuntoli per Thiago Motta a centrocampo. Ad aggiungere novità su uno scenario che pare ormai indirizzarlo alla Vecchia Signora e sbarrare la strada della Roma sono i giornalisti Giovanni Albanese e Sacha Tavolieri. La penna nostrana de “La Gazzetta dello Sport” riferisce di un’apertura da parte del Nizza ad inserire nella trattativa uno scambio, con larga preferenza ad un giovane da plasmare e far crescere.

Tra i vari, si segnala quello di Nonge della Juve Next Gen, rispetto al quale Tavolieri ha aggiunto preziose informazioni, specificando l’avanzata rossonera per il giovane calciatore e la vivezza delle discussioni in corso tra il club francese e l’entourage di Nonge, che avrebbe già parlato con Florian Maurice.