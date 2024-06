Dalla Roma al Fenerbahce: va di nuovo da Mourinho

Dalla Roma al Fenerbahce, lascia la capitale e torna subito da Mourinho: futuro già segnato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel passato più e meno recente si è spesso evidenziata l’importanza di un personaggio come José Mourinho, in grado non solo di catalizzare grandi e nobili attenzioni da un punto di vista mediatico ma, al contempo, abilissimo nel ricoprire un incarico dalle forti ripercussioni in ambito di calciomercato. Non bisognerà imbattersi in grandi sforzi per ricordare la sua capacità di ingerenza in scenari che hanno permesso alla Roma, con modalità e tempistiche diverse, di abbracciare tutta una serie di profili che in pochi si sarebbero aspettati di vedere in giallorosso.

Tra questi, ovviamente, non si può non citare Paulo Dybala, arrivato al termine della complicata quanto affascinante estate del 2022, sposando una causa giallorossa a pochi mesi di distanza dalla separazione ufficiale e definitiva dalla Juventus. Al suo nome, poi, impossibile non aggiungere quello di Romelu Lukaku, prelevato dai Friedkin a fine agosto, in uno scenario che, oltre all’ottimo rapporto tra le due proprietà capitoline, non poteva non risentire anche dell’eco e il fascino di un nome come quello dello Special One.

Rui Patricio se parte Livakovic, Mourinho ha le idee chiare

Presto spiegato, dunque, il motivo di una preoccupazione circa le potenziali ingerenze che l’ormai ex allenatore della Roma potrebbe avere anche nei piani di Ghisolfi e colleghi, con richieste e strategie che lo vedono, da circa un mese a questa parte, agire da tecnico del Fenerbahce.

Pur esprimendo totale assenza di interesse per giocatori della Roma pubblicamente, lo Special One è stato individuato negli ultimi giorni come un potenziale richiamo per Edoardo Bove, oltre che per un Alvaro Morata che, tra i vari, è stato accostato anche al club turco. Da questo punto di vista, però, bisogna evidenziare come Mourinho potrebbe prossimamente riabbracciare anche qualche elemento meno ‘altisonante’ o, comunque, ormai ben lungi dalla centralità in casa Roma dopo il trascorso condiviso con lo stesso tecnico portoghese.

Secondo Milliyet, in particolar modo, il Fenerbahce starebbe pensando a Rui Patricio come rinforzo per il ruolo di portiere, alla luce di alcuni recenti interessi da parte di club scozzesi e inglesi per Livakovic. Qualora il numero uno dei turchi dovesse lasciare la squadra, Rui Patricio potrebbe tornare nuovamente da Mourinho, che lo aveva fortemente voluto per rispolverare certezze e garanzie tra i pali romanisti dopo una fase post-Alisson tutt’altro che felicissima in questo reparto.