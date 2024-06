No alla Juve e sì alla Roma: la sblocca Guardiola

No alla Juve, sì alla Roma: il colpo in mezzo al campo dei giallorossi lo sblocca Pep Guardiola che ha deciso di mandarlo di nuovo in prestito

Nell’estate del 2022 il Manchester City lo ha pagato 49milioni di euro legandolo al club con un contratto fino al 2028. Ma dopo una sola stagione, anzi una stagione e mezzo senza grossi spunti, anche Guardiola ha deciso che era meglio mandarlo in prestito.

Un prestito però fallito, quello al West Ham, visto che in totale Kalvin Phillips, centrocampista inglese, ha collezionato in Premier League solamente 12 presenze senza mai lasciare il segno. E adesso, sempre dall’Inghilterra, spunta l’ipotesi di un altro addio per la prossima stagione. Magari in prestito, con la Roma che sarebbe fortemente interessata alle prestazioni di un giocatore che al Leeds aveva fatto parlare di sé in maniera importante. E che aveva fatto accendere i riflettori su di lui anche della Juventus che ha cercato di prenderlo anche a gennaio scorso, prima di mollare la presa.

Phillips alla Roma, Juventus bruciata

A riportare la notizia è il Sun, che spiega come la Roma potrebbe dare la possibilità al giocatore di rilanciarsi la prossima stagione. Intanto si dovrebbe aggregare al gruppo del tecnico catalano per l’inizio della preparazione, ma non è detto che viaggi con la squadra nella tournée che i Citizens faranno in estate. Qualora arrivasse un’offerta importante, di quelle difficili da rifiutare, allora potrebbe partire.

Magari anche in prestito, per cercare di recuperare un uomo che ha dimostrato senza dubbio di avere delle qualità importanti e di possedere dei mezzi tecnici in alcuni casi sopra la media. Che però dopo il suo passaggio a Manchester si è perso, senza mai realmente lasciare il segno.