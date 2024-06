Penalizzazione e mercato stravolto: ne vendono quattro in un colpo solo

Penalizzazione e calciomercato stravolto, lasciano il club in quattro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Abbiamo spesso assistito a casi in cui situazioni economiche e finanziarie siano state in grado di impattare negativamente sul modus operandi delle società, in questi ultimi anni sempre più tenute ad attenzionare nel migliore dei modi gli asset economici, operando nel loro pieno rispetto, al fine di evitare sanzioni economiche o gravi ripercussioni sportive. Esempi più e meno recenti di qualche disattenzione o caso in grado di generare discussioni e polemiche non sono certamente mancati, anche all’interno del nostro campionato.

Come si ricorderà, la pandemia Covid-19, ad esempio, ha saputo avere un impatto di non trascurabile importanza anche nel lato finanziario del mondo calcistico, sollevando attenzioni e analisi postume da parte delle autorità di competenza, in Serie A e non solo. Gli ultimi anni, da questo punto di vista, sono stati non poco indicativi e importanti in Premier League, dove situazioni come quelle del Chelsea o del Manchester City hanno fatto registrare un approccio molto meno veniale e permissivo rispetto al passato.

Penalizzazione e corsa contro il tempo, sacrificio da 20 milioni per il Nottingham Forest

A poterne risentire, questa volta, è anche il Nottingham Forest, la cui decisione per ovviare a ripercussioni sulla classifica potrebbe essere quantomeno singolare. Il club inglese, infatti, è nel mirino per le perdite e i movimenti di mercato di questi ultimi anni, che sembrerebbero far registrare dei conti in rosso superiori alla soglia consentita, di 105 milioni di euro.

Il Nottingham Forest, in particolar modo, dopo l’operazione che ha portato Johnson al Tottenham si era già visto sottrarre quattro punti in classifica e questo provvedimento potrebbe ora essere emulato qualora non venissero concretizzato un incasso di 20 milioni entro la fine di questo mese. Come riferisce Football Insider, infatti, il 30 giugno rappresenta la data ultima per monetizzare la su citata cifra, onde evitare penalizzazioni in classifica.

Ecco, dunque, che il club potrebbe prossimamente sacrificare alcuni dei suoi elementi principali, quali Joe Worrall, Lewis O’Brien, Emmanuel Dennis e Matt Turner.