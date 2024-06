Ping pong Juventus-Milan, scambio e addio: Chiesa è fuori

Il discorso Chiesa è più aperto che mai in Serie A e al tavolo delle pretendenti non c’è solo la Roma. Il Milan adesso potrebbe servire un assist alla Juve

Daniele De Rossi ha individuato nell’esterno d’attacco della Nazionale il nome giusto per rinforzare la sua rosa. Il problema è che sul #14 c’è una folta concorrenza, soprattutto a livello italiano. La Juventus per ora non scende sulla valutazione.

Ci sono diversi nomi in ballo per l’attacco della Roma, ma di certo quello che stuzzica più la fantasia di Daniele De Rossi e dei tifosi giallorossi è quello di Federico Chiesa. Il giocatore della Nazionale non sta brillando agli Europei, ma il modulo utilizzato da Spalletti non sembra premiarlo particolarmente. Anche nella Juventus si è ritrovato a giocare tutta la stagione da seconda punta, troppo dentro il campo per sprigionare le sue qualità. Allegri non ha puntato mai troppo su di lui e la stessa cosa sembra potersi ripetere con Thiago Motta. Il neo allenatore bianconero non si opporrebbe ad una eventuale cessione ed ecco che Giuntoli si è messo in moto per vedere quanto poterci ricavare.

Di certo alla Juve servono profili sulle fasce e uno dei nomi accostati nelle ultime ore anche da Tuttosport è quello di Saelemaekers. Motta lo ha avuto a Bologna nell’ultima stagione e sa quello che può dargli nel 4-2-3-1. Il belga nel Milan non ha mai convinto e proprio per questo, dopo il mancato riscatto da parte dei felsinei, potrebbe essere girato altrove. Torino è destinazione gradita e nella rosa bianconera potrebbe andare ad occupare proprio il posto di Chiesa.

La Juve punta Saelemaekers, Chiesa sempre più lontano da Torino: lo scambio con Di Lorenzo sta tramontando

Per prendere Saelemaekers Giuntoli dovrebbe sborsare attorno ai 10-12 milioni, una cifra di certo non proibitiva. Una volta sistemata la questione si potrebbe poi procedere con la cessione di Chiesa. Lo scambio con Di Lorenzo sta tramontando ogni giorno di più, vedendo le prestazioni del terzino del Napoli con l’Italia di Spalletti. Considerando anche l’età (classe ’93) alla Continassa non sono più così sicuri di procedere con questo investimento.

Se il Napoli si defila su Federico Chiesa, la pista Roma torna ad avere consistenza. De Rossi spera che alla fine il colpo dell’estate possa essere proprio l’ex Viola, perfetto per donare quella brillantezza e velocità ad un reparto che può contare già sull’estro di Dybala.

Vedremo se nelle prossime settimane, in base ai vari incastri di mercato che vedono coinvolte Napoli, Milan e Juve, si potrà arrivare ad una svolta.