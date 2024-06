Porte girevoli Roma: vice-Svilar in Serie A

Calciomercato Roma, trattativa in corso. Ecco quello che potrebbe essere il nuovo innesto per la squadra di De Rossi. Arriva dal Napoli

Trattativa in corso, o almeno così pare. La Roma, come sappiamo, dopo non aver rinnovato il contratto di Rui Patricio che dopo tre anni, tra qualche giorno, sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione, è alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Svilar, pronto al rinnovo e all’adeguamento contrattuale.

In queste giorni si è parlato di Bodart, estremo difensore dello Standard Liegi ribattezzato portiere goleador. Ma la soluzione, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato che stanno venendo fuori proprio in queste ore, la Roma ce la potrebbe avere in Italia. Un estremo difensore affidabile, che ha esperienza, e che i giallorossi starebbero trattando.

Calciomercato Roma, Gollini vice Svilar

Parliamo di Pierluigi Gollini, contratto in scadenza con l’Atalanta il prossimo 30 giugno, che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Napoli, vincendo anche lo scudetto con Luciano Spalletti in panchina. Ha giocato con Fiorentina e Tottenham, tra le altre, e adesso ci starebbe pensando la Roma al 29enne. Sarebbe un buon innesto, in un ruolo delicato, ad una cifra sicuramente abbordabile.

Confermate, insomma, quelle che sono state le anticipazioni di Asromalive.it che sono datate fine maggio di quest’anno, quando vi abbiamo spoilerato questa possibilità. Il Napoli non sembra voler mettere in atto l’opzione di prenderlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 6milioni di euro. Quindi quasi un via libera per la Roma. La notizia di questa operazione è stata data da Damiano Er Faina che ha scritto sul suo profilo social questo: “La Roma in pressing su Gollini, trattativa in corso”.