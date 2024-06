Rinforzo immediato per Ghisolfi: è già a Trigoria

Roma, rinforzo immediato per Ghisolfi: il “nuovo” innesto dentro al club è già a Trigoria. Ecco di chi parliamo. Forte il legame con la Ceo

La Roma ha deciso. Avrà un nuovo head of recruitment. Un innesto che già era dentro il club, che quindi conosce il centro sportivo, che sa come funzionano le cose dentro Trigoria. Insomma, una figura che già tutti conoscono.

Secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb infatti, sarà José Fontes questa nuova figura. Già capo scout del club (si è parlato ad un certo punto che sarebbe potuto essere il nuovo diesse), cambierà mansione e andrà ad affiancare Florent Ghisolfi, il nuovo diesse che i Friedkin hanno preso dalla Francia e che è ufficiale da un paio di settimane.

Roma, il nuovo ruolo di Fontes

Fontes quindi lavorerà a stretto contatto con Ghisolfi e dovrebbe l’unico a rimanere dalla vecchia gestione, quella che era guidata da Pinto, andato via nello scorso mese di febbraio, sei mesi prima della scadenza naturale del suo contratto. Fontes ha un forte legame – si legge ancora – con la Ceo del club, la greca Lina Soulokou, che da quando è a Trigoria ha preso le redini sportive e non della società.

Insomma, si va a definire il quadro societario della prossima annata. Ricordiamo che la Roma ha pure deciso di portare di nuovo tutti a Trigoria sin dal momento in cui scadrà il contratto con la sede che è al momento è all’Eur. Tutti all’interno del centro sportivo, per stare insieme e per pianificare il tutto.