Scambio con Theo Hernandez: un campione d’Europa per il Milan

Giungono frizzanti novità in merito al frenetico calciomercato che attende la massima lega italiana nel corso delle prossime settimane

Manca davvero poco all’apertura della sessione estiva del calciomercato e, mentre le nazionali del vecchio continente si preparano ad entrare nel vivo degli Europei 2024, le dirigenze dei club stanno lavorando incessantemente per giungere al primo luglio con le idee chiare sul da farsi.

Ritrovarsi all’apertura del mercato con un piano ben preciso, sia in termini di affari in entrata che in uscita, appare come una priorità difficilmente posticipatile, soprattutto per quanto concerne le big della massima lega italiana, occupate ad assemblare organici in grado di mettere in discussione la collaudata egemonia dell’Inter di Simone Inzaghi.

Per far si che nel corso della prossima stagione di Serie A non si ripresenti un monopolio tecnico-tattico tale da permettere ai nerazzurri di assaporare lo scudetto già a marzo 2025, i vertici di Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Milan si stanno muovendo. Difatti, dopo aver rinnovato i tecnici in panchina, la gran parte delle società sopracitate si prepara a delle vere e proprie rivoluzioni in termini di organici. Ecco le ultime su uno degli affari più chiacchierati degli scorsi mesi.

Il Milan richiama Brahim Diaz: il Real lo vuole a Madrid

Quando il prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid al Milan si concluse il 30 giugno del 2023, in molti credevano che i blancos avrebbero nuovamente prestato il marocchino in giro per l’Europa. Come noto ciò non accadde e, nel vigoroso scetticismo dei più, l’ex rossonero si unì al gruppo di Carlo Ancelotti. Circondato da una concorrenza spietata, Diaz si è conquistato a suon di giocate il rispetto dei compagni di squadra e dei tifosi, i quali si sono persino adirati quando il CT spagnolo non lo ha chiamato in occasione di Euro 2024 (essendo nato a Malaga avrebbe potuto scegliere con quale delle due nazionali giocare).

Ora, con l’arrivo a Madrid del fenomeno Endrick e di Kylian Mbappé, ma soprattutto a causa delle piacevoli prestazioni collezionate nel corso della stagione in maglia blancos, pare che il Milan di Furlani e Ibra voglia approfittare del traffico madrilen per acquisire definitivamente il cartellino di Brahim, offrendo il trasferimento nella capitale Spagnola di Theo Hernandez. Si tratta di un calciatore dalla tecnica sopraffina, le cui qualità tendono ad esaltarsi se inserite all’interno di un sistema di gioco frizzante.

Tuttavia, anche al netto degli ingombranti innesti in arrivo a Madrid, defensacentral avrebbe riportato un’indiscrezione capace di dissipare le speranze dei diavoli lombardi: pare infatti che sia Diaz che i vertici madrileni abbiano piena intenzione di proseguire il cammino insieme, anche e soprattutto considerando la mastodontica quantità di impegni che caratterizzeranno la prossima stagione del Real Madrid e, quindi, la possibilità di continue rotazioni in cui il talento del marocchino potrà certamente tornare utile ad Ancelotti. Se da una parte Diaz sarà stato certamente stregato da quel bacio dato alla coppa dalla grandi orecchie, dall’altra Ancelotti avrà comunicato alla dirigenza di gradire l’apporto tecnico-tattico fornito dall’ex fantastista del Milan.