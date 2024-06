Scambio deluxe e 10 milioni: via libera Chiesa

Scambio con Chiesa più 10 milioni di euro. In questo modo Giuntoli vuole chiudere l’operazione. E De Rossi potrebbe ritrovarsi senza nulla

Federico Chiesa è il nome dell’estate. Contratto in scadenza il prossimo anno con la Juventus, rinnovo che fino al momento è apparso abbastanza complicato, concrete possibilità di un addio al bianconero nel corso di questa estate. Un sogno giallorosso, visto che Daniele De Rossi, che ieri ha firmato per 3 anni, lo avrebbe chiesto al club.

Il fatto che l’esterno della nazionale sia in scadenza permette di pensarci: con una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 25milioni di euro si potrebbe strappare a Cristiano Giuntoli. Che a quanto si è capito non guarda in faccia nessuno per costruire la sua nuova squadra. Potrebbe essere un colpaccio, a meno che il direttore dell’area tecnica dei bianconeri non decida di utilizzarlo come pedina di scambio in qualche operazione in entrata. E secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, un’idea ci sarebbe.

Scambio col Bayern Monaco per Chiesa

Visto che nemmeno Motta, il nuovo allenatore, stravede per Chiesa, la Juventus lo potrebbe inserire come pedina di scambio in un’operazione che potrebbe vedere Kimmich del Bayern Monaco in bianconero. Sì, perché attorno alle prestazioni di Chiesa si è parlato anche dei tedeschi.

Chiesa per Kimmich in poche parole, con 10milioni di euro che la Juventus potrebbe versare nelle casse del Bayern per andare a dama con questa operazione. Il nazionale tedesco, inoltre, ha il contratto in scadenza proprio nello stesso giorno del juventino e nemmeno in questo caso si parla, almeno per ora, di possibilità di rinnovo. Insomma, un’operazione che potrebbe fare tutti felici e contenti. E con la Roma che non avrebbe nessuna possibilità di regalare a De Rossi quello che sarebbe un esterno che ha tutte quelle caratteristiche richieste dal tecnico. Non c’è ancora una trattativa in ballo per lo scambio, mettiamolo in chiaro, ma è un’ipotesi da non sottovalutare.