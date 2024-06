Accordo col Milan e rescissione choc: firma immediata

Accordo con il Milan e rescissione clamorosa: i rossoneri sono pronti al colpo a zero dalla Spagna, con il club d’appartenenza che lo libera

Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Spagna e che vede coinvolto il Milan di Paulo Fonseca. Quasi perso Zirkzee per l’attacco, con lo United che a quanto pare sarebbe pronto a pagare le commissioni richieste dall’agente, il tecnico portoghese potrebbe ritrovare un mezzo sorriso con un difensore che, secondo quanto riportato da todofichajes.com, sarebbe a un passo.

Dovrebbe arrivare dal Barcellona l’innesto dietro. Un elemento che i catalani hanno deciso di lasciar partire perché Flick, che ha preso il posto di Xavi, ha decisamente voglia di fare una rivoluzione per tornare a vincere. L’anno scorso, l’uomo in questione, ha collezionato 20 presenze in Liga. Non tantissime. E siccome stanno sbocciando diversi talenti dalla cantera, a quanto pare i blaugrana nonostante abbia ancora un anno di contratto sarebbero pronti a farlo partire gratis per risparmiare sullo stipendio.

Accordo con il Milan, ecco Inigo Martinez

Il nome è quello di Inigo Martinez, arrivato in Catalogna due anno dall’Athletic Bilbao a parametro zero, che ha chiuso la sua esperienza col Barcellona. Scartato – si legge sul sito citato prima – anche se ancora non è arrivata nessuna offerta concreta per prenderlo. C’è il Milan, che però avrebbe trovato o quasi un accordo solamente con il calciatore e non con il club. Ma come detto il Barcellona sarebbe pronto a lasciarlo andare via gratis.

Si era parlato anche di un suo ritorno al Bilbao, ma il club basco ha smentito questa ipotesi. E la soluzione Milan più passa il tempo e più si rafforza. Martinez, 33 anni, quindi non più un giovanotto, potrebbe essere un innesto comunque di spessore per il club rossonero. Senza spendere inoltre nemmeno un euro per il cartellino. No, non è assolutamente un’ipotesi da scartare.