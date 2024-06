Accordo rossonero per la Roma: la sblocca il grande ex

Affare rossonero e grande ex decisivo: la sblocca lui. Ecco il nome individuato da Ghisolfi per De Rossi.

Continua il periodo di ponderazioni e decisioni in quel di Trigoria, alla luce delle plurime necessità del club di imbattersi in un corpo di modifiche consegni nelle mani id De Rossi elementi pronti e funzionali, ben rispettanti gli aneliti e le idee del mister giallorosso, fresco di conferma ufficiale fino al 2027. Il cammino triennale accordato coi Friedkin è certamente indice di una progettualità volta a riportare la Roma dove merita, attraverso una costruzione calibrata e paziente, questa volta limitata economicamente in modo meno forte rispetto al passato ma, puntualmente, macchiata dall’impossibilità di poter disporre degli introiti Champions.

Ad ogni modo, quest’aspetto non sta impedendo agli addetti ai lavori in quel di Trigoria di monitorare un insieme nobile di nomi e profili, che assecondino le su citate richieste dell’allenatore, palesando altresì coerenza rispetto alle possibilità economiche della società, già in passato in grado di far coesistere le urgenze finanziarie con le esigenze tecnico-tattiche della squadra. I reparti da puntellare, come emerso anche dal rendimento della squadra in campionato, sono numerosi e riguardano anche un centrocampo che potrebbe prossimamente andare incontro a non poche novità.

Calciomercato Roma, accordo rossonero per Le Fée: nome a sorpresa in Ligue 1

Plurime uscite, infatti, potrebbero riguardare questa regione di campo, come ricorda la scadenza del prestito di Renato Sanches e la posizione scomoda di un Aouar mai veramente entrato nelle gerarchie di De Rossi. In attesa di capire quale possa essere la ponderazione definitiva su un altro elemento reduce da una sorta di declassazione quale Edoardo Bove, va riferito come la Roma abbia fin qui palesato non poca attenzione anche sulle potenziali entrate in questo reparto.

In particolar modo, con il depennamento di nomi caldi e altisonanti come quelli di Thuram o di Koné, i giallorossi continuano a tenere d’occhio la Ligue 1, come ricordano le penne de Le Parisien. A detta di queste ultime, infatti, Ghisolfi avrebbe messo nel mirino Enzo Le Fée, del Rennais.

Il ventiquattrenne, prelevato dal Lorient lo scorso anno per circa 20 milioni di euro, è ben lungi dalla certa permanenza presso il club transalpino, con Ghisolfi che conosce dai tempi proprio del Lorient il centrocampista, ben gradito anche allo stesso De Rossi. La su citata fonte chiosa la ricostruzione sottolineando come lo scenario Roma sia ben concreto, con evoluzioni potenzialmente decisive legate ai cambiamenti interni alla dirigenza francese, che ha da poco messo sotto contratto proprio l’ex giallorosso Frederic Massara, direttore sportivo del Rennais da qualche giorno.

A ciò, poi, bisogna aggiungere le informazioni di Footmercato, che parla di accordo trovato tra la Roma e il giocatore, con i giallorossi pronti a presentare una nuova offerta dopo essersi visti rifiutare gli inizialmente proposti 18 milioni di euro. La trattativa, insomma, procede spedita, come da alcuni giorni a questa parte.