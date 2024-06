Calciomercato Roma, il colpaccio bianconero fa felice De Rossi

Calciomercato Roma. Inizia a prendere forma il progetto della società giallorossa in vista della prossima stagione. Arriva il primo colpo.

L’annuncio era arrivato un attimo prima della grande sfida di Europa League contro il Milan. Ora è giunta l’ufficialità: Daniele De Rossi sarà il tecnico della Roma per i prossimi tre anni.

Altra ufficialità dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi. Ora non ci sono più vuoti da colmare ed occorre partire immediatamente con il progetto Roma stagione 2024-2025. Per Daniele De Rossi questo sarà ‘l’anno zero’. La passata stagione l’ex Capitan Futuro ha raggiunto, ed agguantato, il treno Roma in piena corsa dopo l’esonero, clamoroso, di José Mourinho.

Ha trovato una squadra, ed una rosa, costruita da altri per altri. Ora sarà lui a plasmare la prossima rosa giallorossa. La sua seconda parte di stagione gli ha già fornito delle chiare indicazioni. Saranno numerose le scelte che partiranno dal tecnico, altre le dovrà subire. Giocoforza.

Il mancato riscatto di Romelu Lukaku, così come il probabile addio di Tammy Abraham, sono scelte soltanto in parte di natura tecnica. La componente economico-finanziaria, in questi casi, ha avuto il sopravvento. L’attacco è pertanto il reparto che la Roma tiene più sotto stretta osservazione.

I bianconeri amici della Roma

In ambito di mercato gli ‘avversari’ più temuti provengono sempre dalla Premier League e, dalla ‘nuova arrivata’, Saudi League. Club con disponibilità finanziarie decisamente superiori alle società italiane che spesso tappano le ali ai sogni tricolori.

Il Chelsea è avversario sempre temibilissimo. Il club londinese ha preso di mira un attaccante seguito anche nella capitale, sponda giallorossa. Samuel Omorodion, promettente attaccante 20enne dell’Atletico Madrid, è prospetto che ha conquistato Ghisolfi.

Il club spagnolo valuta il suo gioiello 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal Chelsea che avrebbe, a quel punto, cambiato decisamente obiettivo. Gli inglesi, secondo dailymail.co.uk, si sarebbero orientati su Alexander Isak, attaccante del Newcastle.

Per i Blues si tratterebbe di un’altra spesa folle, che potrebbe superare i 115 milioni di sterline pagati la scorsa estate per ingaggiare Moises Caicedo. Questa notizia rappresenta, però, un’ulteriore iniezione di fiducia per la società giallorossa. in vista di un acquisto che sarebbe clamoroso.

La speranza giallorossa è di fare immediatamente cassa, magari con la cessione di Abraham. E sperare, al contempo, che qualcuno non giochi d’anticipo e versi la somma richiesta dall’Atletico Madrid per il giovane talento.