Dalla Roma alla Juventus: Thiago Motta ha già detto sì

Il calciomercato estivo si avvicina e le strade tra la Roma e la Juventus tornano ad intrecciarsi. Thiago Motta lavora d’anticipo in Serie A e da il via libera al colpo in attacco per Giuntoli.

Sarà un calciomercato estivo ricco di debutti quello che si aprirà tra pochi giorni in Serie A. La Roma ha scelto di affidarsi alle manovre di Florent Ghisolfi, atteso dalla prima sessione di trattative in casa giallorossa, dopo le esperienze in Ligue 1 con Lens e Nizza. La Juventus invece, che riparte dal punto fermo Cristiano Giuntoli in dirigenza, ha affidato la panchina a Thiago Motta, reduce dall’exploit europeo con il Bologna. Le due squadre tornano a sfidarsi in vista della sessione di calciomercato estivo, fari puntati sul ruolo del centravanti.

Grandi manovre possono coinvolgere Roma e Juventus nel calciomercato estivo della Serie A. I bianconeri hanno già chiuso il colpo Douglas Luiz a centrocampo, con un maxi scambio più cash in favore dell’Aston Villa. Cristiano Giuntoli poi lavora anche al colpo Thuram in mediana, il fratello dell’attaccante francese può lasciare il Nizza, da dove è arrivato Florent Ghisolfi in casa Roma. Proprio il roccioso centrocampista era stato accostato alla lista in entrata dei giallorossi, ma il suo destino sembra sempre più a tinte bianconere, e non è l’unico intreccio sul banco.

Calciomercato Roma, blitz Juve per Retegui: via libera Thiago Motta

La squadra bianconera, che sta cercando di cedere Milik e Kean in attacco, si iscrive alla corsa per Mateo Retegui. L’attaccante oriundo, impegnato con la Nazionale di Spalletti ad Euro 2024, è stato accostato alla lista dei desideri di Daniele De Rossi e non solo.

Secondo quanto scrive quest’oggi Tuttosport, Thiago Motta avrebbe dato il via libera al colpo in attacco dal Genoa. Il centravanti era seguito anche dalla Fiorentina, che avrebbe però mollato dopo la richiesta da 40 milioni del Grifone. Inoltre in attacco, per il ruolo di vice Vlahovic, la Juve sembra intenzionata a mollare la presa per Alvaro Morata, possibile soluzione in extremis per Giuntoli, ma solo in prestito.