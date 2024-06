Fanno tutto i Firedkin: la Roma lo perde gratis

Calciomercato Roma, sul giocatore stanno facendo praticamente tutti i Friedkin. I giallorossi che erano sul centrocampista lo perdono gratis

Fanno tutti i Friedkin. Muovono le pedine a proprio piacimento, a quanto pare, dopo aver praticamente chiuso l’acquisto dell’Everton che dovrebbe essere ufficiale anche in questa settimane, secondo i ben informati dell’Inghilterra.

I proprietari della Roma, come sappiamo, hanno deciso di prendere il club di Liverpool e rilanciarlo: mancano solamente i dettagli dell’operazione, anche se come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i Friedkin hanno già messo dei soldi per pagare un prestito che era stato fatto dalla proprietà precedente. Quindi si stanno muovendo, è evidente, anche per rinforzare una squadra storica che nel corso degli ultimi anni ha perso smalto. E che fino a poco tempo fa aveva in panchina Carlo Ancelotti, per dire.

Calciomercato Roma, Everton su Ndidi

In ogni caso, qui parliamo di mercato e secondo quanto riportato da footballinsider, la società di Liverpool ha in meno il cartellino del centrocampista del Leicester Wilfred Ndidi. Su di lui si era mossa anche la Roma, che cerca appunto dei giocatori con quelle caratteristiche in mezzo al campo, ma a quanto pare è tutto fatto con i blu del Merseyside.

Ndidi che l’anno scorso ha vinto il campionato di Serie B con il Leicester di Enzo Maresca ha deciso di andare via, nonostante una proposta di rinnovo contrattuale: il suo accordo scade il prossimo 30 giugno, quindi si muoverà a parametro zero rimanendo però in Inghilterra, sempre sotto le dipendenze americane, ma con una casacca diversa da quella giallorossa. L’operazione sembra essere proprio in chiusura, tant’è che il giocatore si dovrebbe unire al club proprio per la fase di preparazione precampionato ormai imminente.