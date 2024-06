Juve-Inter, esplode una nuova bufera: “Il più grande scandalo internazionale”

Juve-Inter, esplode una nuova bufera. La storia dei due club ci parla di una rivalità senza tempo, acuita da un evento ben preciso. Un anno ben preciso.

Juventus ed Inter non hanno nulla di più, in comune, che una striscia nera sulle maglie. La Juventus le ha affiancato il colore bianco, l’Inter l’azzurro. Nient’altro.

Una storia secolare per entrambe che è viaggiata su binari paralleli ma che spessissimo si sono incrociati. In diverse occasioni hanno evitato per un soffio la collisione. In altre, non rare, la collisione v’è stata. Ed è stata terribile.

La storia di due grandi famiglie. Agnelli e Moratti come la rivisitazione calcistica della rivalità tra Montecchi e Capuleti. Anche in questo caso vi sono rapporti sentimentali che hanno unito le due famiglie. Il calcio, però, ne è rimasto, assolutamente, escluso.

Due mondi lontanissimi che un evento ben preciso ha, se possibile, allontanato ancora di più. Irrimediabilmente. Occorre tornare indietro di quasi vent’anni. E’ il 2006. Si, è esattamente l’anno del trionfo ai Mondiali di Germania della nazionale italiana guidata da Marcello Lippi quando il cielo sopra Berlino è diventato ‘azzurro’.

Un Mondiale avvolto nel “più grande scandalo internazionale“.

L’amara estate di Calciopoli

2006-2024. Sono passati quasi vent’anni dal trionfo mondiale sigillato dal rigore di Fabio Grosso. I giorni, e le settimane, precedenti erano stati segnati da voci, intercettazioni ed ipotesi ‘angoscianti’.

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, intervenuto in diretta su Juventibus, senza alcuna sollecitazione da parte del conduttore, Massimo Zampini, è partito ricordando lo scandalo di Calciopoli e la narrazione che ne è stata fatta. Prima, durante e dopo. Lo spunto è fornito dalla grande inchiesta su Calciopoli che lo stesso Fabio Ravezzani ha preparato a quasi vent’anni da quell’estate del 2006.

“Rimarrà nella storia come la più grande inchiesta su Calciopoli mai realizzata. A vent’anni da Calciopoli facciamo la storia vera di Calciopoli che è stato il più grande scandalo del calcio internazionale ed è stata un’inchiesta che, col passare degli anni, ha mostrato delle crepe clamorose“.

“Al di là di Moggi che parla, ha parlato per ore Narducci, il PM, ha parlato Giovanna Melandri, ha parlato Meani, hanno parlato grandissimi giornalisti, da Padovani a Ordine, giornalisti dell’Equipe, giornalisti brasiliani che hanno seguito la cosa, assistenti, dirigenti, tutti i presidenti, una cosa impressionante credimi”.

“Credo che avremo almeno 100 ore di registrazione. Calciopoli e la Juventus, Calciopoli ed il Milan, Calciopoli e gli arbitri, Calciopoli e l’Inter. Rimarrà nella storia come la più grande inchiesta su Calciopoli mai realizzata. Però un po’ di indignazione sana quando noi abbiamo il procuratore Chiné che dice, nell’indifferenza generale, dice, io vorrei tanto inquisire anche il Napoli, la Roma e però se non mi danno le carte come faccio”.

“Non può funzionare una giustizia sportiva così. La giustizia sportiva non può pretendere da una Procura che è interessata, disinteressata, tifosa, odiatrice o che, in base al PM che decide se passa le carte oppure no. Perché non è più giustizia, non partono più tutti allo stesso livello”.

Calciopoli. Un giorno ne usciremo?