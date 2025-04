De Zerbi spodesta Gasperini: nuovo arrivo confermato

De Zerbi spodesta Gasperini. Il mercato degli allenatori sta entrando nel vivo in vista della stagione che verrà. Grandi nomi in pista in cerca di nuova collocazione.

In primavera si tracciano i bilanci della stagione ancora in corso e si programma l’annata che verrà. Chi ha poco o nulla da chiedere si tuffa anima e corpo sul nuovo progetto. Che si spera migliore di quello appena gettato nel cestino.

La stagione rossonera non è andata come previsto. Un’annata che è parsa complicata fin dai suoi primi vagiti. Il Milan, alla ricerca di un nuovo tecnico, non ha ascoltato il consiglio dei suoi tifosi che invocavano a gran voce il nome di Antonio Conte. E sì che il tecnico salentino avrebbe accettato volentieri di sedersi sulla panchina rossonera. Niente da fare. La decisione finale, presa poi non si sa bene da chi, ha portato alla scelta di un tecnico portoghese: Paulo Fonseca.

Scelta che fin dagli esordi ha lasciato non pochi dubbi. I dubbi, con il procedere della stagione, si sono tramutate in certezze. Certezze che hanno poi spinto la dirigenza del Milan ha fare il canonico gesto di allontanare Paulo Fonseca. Fuori un tecnico portoghese, dentro un altro tecnico portoghese, Sergio Conceicao. Evidentemente i tecnici lusitani non godono di buona sorte dalle parti di Milanello. Anche Sergio Conceicao è prossimo al congedo. Chi dopo di lui?

De Zerbi spodesta Gasperini. Lo aspettano a Milanello

Il Milan cambierà volto, e non soltanto in panchina. I primi movimenti sono già in corso e la prima grande novità sarà la nomina del nuovo direttore sportivo. Un nome ben noto al calcio italiano: Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus nel decennio agnelliano.

Proprio l’entrante diesse piacentino sembra avere le idee chiare su chi sarà il nuovo tecnico del Milan. Orazio Accomando, sul suo profilo X, lancia l’indiscrezione: “Tecnico Milan primo nome De Zerbi per la sostituzione di Conceicao. Percentuali alte. Dialoghi nelle prossime settimane, quando sarà formalizzato l’arrivo (confermato) di Fabio Paratici“. Più lontana l’ipotesi Gian Piero Gasperini. La filosofia di calcio di Roberto De Zerbi si attaglia perfettamente a quella ‘storica’ del Milan. La società rossonera volta pagina. Out Sergio Conceicao dentro Fabio Paratici con la sua prima scelta in chiave Milan: Roberto De Zerbi.