Lukaku al posto di Abraham: 30 milioni e stretta di mano

Il futuro di Romelu Lukaku torna un tema caldo ad un passo dall’apertura del calciomercato estivo. Il belga sorpassa Tammy Abaham nella corsa al bomber, stretta di mano da 30 milioni.

A dodici mesi di distanza il nome di Romelu Lukaku torna ad essere uno dei più chiacchierati nella sessione estiva di calciomercato. Lo scorso anno ci fu prima la rottura con l’Inter, poi l’accostamento a sorpresa con la Juventus, allora guidata da Massimiliano Allegri. Alla fine la spuntò la Roma di José Mourinho, che strappò l’intesa per un prestito annuale con il Chelsea, che ne detiene ancora il cartellino. Il bomber belga, attualmente impegnato con la sua Nazionale ad Euro 2024, torna nel mirino della Serie A in questi giorni, e c’è il sorpasso ai danni di Tammy Abraham in vista della sessione di mercato ordinario.

La fase ai gironi dell’Europeo in Germania si è chiusa senza sussulti per il Belgio di Romelu Lukaku. Il centravanti del Chelsea, reduce da un anno in prestito alla Roma, è rimasto a secco nelle prime tre gare della competizione continentale. La nazionale dei Diavoli Rossi si è qualificata da seconda nel proprio gruppo, ed affronterà la proibitiva Francia agli ottavi di finale. In attesa degli scontri diretti il futuro del roccioso centravanti belga torna un argomento caldissimo in ottica calciomercato estivo in Serie A. Dopo gli accostamenti al Napoli di Antonio Conte, che deve risolvere la grana legata al futuro di Victor Osimhen, anche il Milan di Paulo Fonseca ha rotto gli indugi per l’attaccante ex Inter.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Lukaku: stretta di mano da 30 milioni

La squadra rossonera, che riparte dal tecnico portoghese ex Roma dopo l’addio a Stefano Pioli, è a caccia dell’erede di Olivier Giroud. Il centravanti francese sbarcherà in MLS dopo l’Europeo in Germania, che lo vedrà affrontare proprio il Belgio di Lukaku agli ottavi.

E, secondo quanto riferisce l’edizione on-line della Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku è interessato all’opzione Milan per la prossima stagione. I rossoneri hanno già contattato il belga, che potrebbe superare Tammy Abraham nella corsa al nuovo numero 9 del Milan. Il Chelsea per ora non apre al prestito, ma si attende un’offerta da 25-30 milioni per la fumata bianca decisiva.