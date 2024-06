Paredes in Arabia, offerta irrinunciabile: sostituto già trovato

L’apertura della sessione di calciomercato estiva si avvicina per la Roma e l’Arabia Saudita mette gli occhi su Leandro Paredes. I giallorossi hanno già individuato l’alternativa in mediana.

Dopo una prima parte di stagione in sordina Leandro Paredes è diventato uno degli intoccabili nel centrocampo della Roma. L’argentino, tornato a Trigoria dal PSG la scorsa estate, ora finisce nel mirino dell’Arabia Saudita. A pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo spunta l’offerta irrinunciabile dei ricchi club esotici per il centrocampista argentino, riscopertosi faro della mediana giallorossa nell’ultima parte di stagione sotto la guida di Daniele De Rossi. Ora sul futuro del metronomo ex Juventus incombono le sirene dei petroldollari arabi.

La Lega Saudita torna a guardare in casa Roma, dopo la corte a Paulo Dybala, che però sembra aver allontanato nuovamente l’esperienza in Arabia. A finire nel mirino dei petroldollari sauditi ora è il connazionale ed amico della Joya, il centrocampista Leandro Paredes. La seconda avventura dell’argentino alla Roma si è chiusa in crescendo e lo ha visto come uno dei protagonisti della stagione giallorossa, come certificato dalle 49 presenze, condite da 5 gol messi a referto. L’apice lo ha toccato con la doppietta realizzata su calcio di rigore nella semifinale di ritorno d’Europa League in casa del Leverkusen, ma che non è bastata per centrare la rimonta per Dublino.

L’Arabia Saudita irrompe su Paredes: la Roma studia la doppia alternativa in mediana

Ora il futuro di Leandro Paredes si apre a sorpresa ad un bivio. Il centrocampista tra pochi giorni compirà 30 anni ed ha già espresso il desiderio di tornare al Boca Juniors prima di appendere gli scarpini al chiodo. Ma tra il rientro in patria e la Roma spunta l’offerta importante proveniente dall’Arabia Saudita.

A riportare le sirene arabe sul centrocampista giallorosso è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano evidenzia come negli Stati Uniti, dove Paredes sta disputando la Coppa America, sia stata recapitata al centrocampista un’offerta ricca dall’Arabia Saudita. L’argentino non avrebbe ancora risposto, ma non è escluso che il verdetto arrivi a stretto giro di posta. Due le opzioni romaniste in caso di addio al classe ’94: lo statunitense Cardoso che piace a Ghisolfi ed il centrocampista Prati del Cagliari, un pupillo per De Rossi dai tempi della SPAL.