Scambio con Abraham: così la Roma scippa Conte

Tra obiettivi condivisi e potenziali scippi, i destini di Napoli e Roma rischiano intrecci clamorosi durante il calciomercato estivo

Durante una conferenza stampa fiume durata più di un’ora, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno delineato il progetto del Napoli in vista della prossima stagione. Il decimo posto di quest’anno ha cancellato con un colpo di spugna quanto di buono fatto nella stagione dello scudetto e dopo alcune scelte rischiose, il presidente dei partenopei ha deciso di andare sul sicuro, puntando su un sergente di ferro come il tecnico salentino.

Più che mai ambizioso e desideroso di tornare subito protagonista in serie A dopo lo scudetto conquistato ai tempi dell’Inter, l’ex allenatore del Tottenham ha subito messo in chiaro alcuni aspetti fondamentali per rilanciare il futuro del club. A partire dalla volontà di cancellare i mal di pancia di Giovanni Di Lorenzo e di Khvicha Kvaratskhelia, ritenuti fondamentali per lo sviluppo tecnico-tattico della filosofia contiana.

Calciomercato Roma, scambio con Abraham e addio Napoli

A prescindere dall’eventuale permanenza dei calciatori più importanti presenti in rosa, Conte ha chiesto anche un mercato in entrata da protagonista, individuando lacune importanti un po’ in ogni reparto della rosa. Con o senza Di Lorenzo, ad esempio, l’ex Ct azzurro vuole l’arrivo di giocatori performanti sulle fasce e nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento concreto per Vanderson.

Valutato non meno di 30 milioni di euro dal Monaco, l’esterno destro brasiliano negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Roma che, secondo quanto riportato da ‘thsot.it’, potrebbe pensare all’inserimento di una ontropartita tecnica per affrontare una simile spesa. La fonte in questione parla in particolare di Tammy Abraham, in uscita da Trigoria e valutato proprio come Vanderson, euro più euro meno. Ad oggi, siamo ancora nel campo delle ipotesi, anche perché l’attaccante inglese in caso di partenza dalla Capitale, ha deciso di dare la precedenza ad un ritorno in Premier League. Staremo a vedre.