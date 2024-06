Abraham insieme a Lukaku: assalto Milan da 55 milioni

Calciomercato Roma, il Milan pensa anche a Abraham oltre che Lukaku. I giallorossi lo valutano 30milioni il cartellino. Ma si può chiudere a meno

Rivoluzione rossonera. Con la Roma da saccheggiare in tutto e per tutto. Certo, potrebbe essere un saccheggio a metà a dire il vero, perché ormai Lukaku non è più un giocatore giallorosso e perché soprattutto da un poco di tempo non si parla nemmeno di un riscatto dal Chelsea, ma Romelu ha indossato i colori capitolini segnando oltre 20 gol l’anno scorso, inteso come calcistico, quindi si può dire in questo modo.

Ma non solo: nel Milan – che pensa come ci pensava l’anno scorso a Big Rom – si sta facendo forte l’idea di regalare a Paulo Fonseca, un altro che è passato da Trigoria e che ha preso il posto di Pioli, Tammy Abraham, che il portoghese, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, vedrebbe bene nella sua nuova squadra. Un doppio colpo.

Calciomercato Roma, 25milioni per Abraham

Sappiamo tutti che il Milan ha pensato a Zirkzee. E sappiamo tutti che i rossoneri non hanno nessuna intenzione di pagare i 15milioni di euro di commissioni richieste dall’agente. L’ok sulla clausola rescissoria del giocatore, 40 milioni di euro, era arrivata da tempo. Il totale quindi di 55milioni potrebbe essere investito si legge sul quotidiano rosa, sul doppio colpo in attacco.

Tralasciando la questione Lukaku, del quale oggettivamente alla Roma interessa poco, la valutazione di Abraham è importante per cercare di capire l’incasso che potrebbe fare Ghisolfi: si legge di un prezzo che potrebbe oscillare tra i 20 e i 25milioni di euro, visto che a bilancio Tammy ha un impatto di 16milioni. Insomma, se la pista qualche giorno fa non sembrava così calda, adesso le cose potrebbero cambiare in maniera decisamente importante. E con i soldi di Abraham, il nuovo diesse della Roma che sembra avere le mani su Le Fee, potrebbe regalare a De Rossi quell’attaccante che serve come il pane a Trigoria e che l’anno scorso è arrivato in colpevole ritardo. Un errore da non ripetere.