Accordo con Friedkin e stallo bianconero: 40 milioni subito

Arriva un accordo con i Friedkin che potrebbe portare alla chiusura di un importante affare di mercato proprio in queste ore: colpo da 40 milioni

I proprietari americani sono forti dell’accordo col giocatore e stanno forzando la mano per arrivare a dama. Proprio nel giro di uno o due giorni si deve arrivare per forza ad una soluzione definitiva: dipende anche dal Financial Fair Play.

La Roma è alla ricerca di vari profili per migliorare la propria rosa e Ghisolfi e De Rossi devono concentrarsi su diverse priorità. Non c’è un unico ruolo da coprire ma almeno 5 pedine da inserire nell’undici titolare, più almeno altrettante alternative per la panchina. Il tempo inizia a stringere e in due mesi bisogna mettere a segno una decina di operazioni. Una delle necessità più impellenti è sicuramente quella dell’attaccante, visto che con Lukaku ormai fuori dai giochi, Azmoun rispedito in Germania a fine prestito e Abraham sul mercato in cerca di acquirente, De Rossi rischia di iniziare il ritiro senza un numero 9.

Ghisolfi ha sondato diverse piste in queste ore, anche se le principali notizie riguardano il centrocampo (Le Fee e Gabriel Sara). Strand Larsen è indirizzato verso la Premier League, con il Wolverhampton forte di un accordo con il Celta Vigo sulla base di 30 milioni di euro. Un altro nome gradito è quello di Yankuba Minteh, di proprietà del Newcastle, nell’ultimo anno in prestito al Feyenoord.

Yankuba Minteh, il Newcastle deve cederlo in poche ore: testa a testa Lione-Everton

Per Minteh si era mossa anche la Roma, vista sia l’età del ragazzo (classe 2004) sia le caratteristiche tecniche (veloce e bravo nell’attaccare la profondità). Il problema è la valutazione del cartellino che ne fa il Newcastle, ovvero oltre 40 milioni di euro. Sul gambiano si è scatenato un duello tra Everton e Lione, con un testa a testa che sta proseguendo fino alla fine.

Per motivi legati al Financial Fair Play, i Magpies devono venderlo prima del 30 giugno e stanno ascoltando offerte. Il Lione ha recapitato la proposta migliore, ma come specificato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X/Twitter, il ragazzo e il suo entourage preferirebbero accasarsi all’Everton, per restare in Premier League.

I Friedkin, vicinissimi alla chiusura dell’acquisizione del secondo club di Liverpool, vorrebbero mettere a segno il primo colpo della loro epopea inglese e sperano alla fine di spuntarla proprio sul filo di lana. La Roma purtroppo può essere solo spettatrice.