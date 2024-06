Al via Calciomarcato.it: in contatto stretto con trattative, news e sport

Calciomarcato.it, ecco il nuovo sito dedicato al calcio, alle trattative di mercato e non solo, tutto da una prospettiva mai vista prima.

L’estate è iniziata da poco, le temperature sono già bollenti e le trattative di calciomercato infiammano ancora di più le giornate dei tifosi di tutto il mondo.

Una ventata di aria fresca per parlare delle trattative e non solo la porta il nuovo sito internet Calciomarcato.it. Calciomarcato.it promette di mettersi a stretto contatto con tutti gli operatori di mercato per non fallire una notizia che è una sulle trattative che fanno sognare i tifosi.

Serie A, grandi club stranieri e non solo: notizie sul tennis, sulla Formula 1, sugli altri sport e naturalmente anche il calcio giocato, con gli Europei e la Coppa America in pieno corso di svolgimento.

Il calciomercato raccontato in modo nuovo

Il calciomercato raccontato in modo nuovo, con spunti originali e un punto di vista totalmente inedito.

La punta di diamante della nuova squadra sarà Damiano Coccia detto ‘Er Faina‘, noto web influencer e grande appassionato di calcio e sport.

Alla nuova realtà editoriale di ‘Calciomarcato.it’ va un grande in bocca al lupo da parte della redazione di Asromalive.it per la nuova avventura: buon lavoro.