Calciomercato Roma, mani legate Friedkin: addio da 55 milioni

La Roma può fare poco di fronte a certe cifre e anche i Friedkin hanno le mani legate: si parla di una cifra attorno ai 55 milioni di euro

Il mercato giallorosso dovrà regalare a De Rossi diverse pedine importanti per rafforzare la rosa, ma certi colpi non rientrano nel budget a disposizione dei giallorossi. Gli investimenti dei Friedkin saranno di natura diversa.

Se c’è un reparto che necessita di un vero potenziamento in casa Roma quello è il centrocampo. A livello di ruolo forse solo il centravanti è il pensiero più impellente nella mente di Daniele De Rossi, visto che se dovesse partire anche Abraham non ci sarebbero numeri 9 in ritiro. La mediana, però, garantisce le fortune di una squadra e quella giallorossa ha dovuto fare i conti per troppo a lungo con uno squilibrio. Non c’è nessuno in grado di cambiare passo e le mezzali non si abbinano bene al centrale. Paredes e Cristante sono una forzatura insieme, mentre Bove, determinante con Mourinho, non sembra essere nelle grazie di De Rossi. Proprio per questo bisogna provvedere ad almeno due innesti di qualità.

Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di Enzo Le Fee del Rennes e di Gabriel Sara del Norwich, entrambi molto ben visti da Ghisolfi e graditi anche al tecnico di Ostia. C’è però un sogno in testa al tecnico di Ostia e si chiama Amadou Onana. Il mediano dell’Everton è attualmente impegnato con il Belgio all’Europeo in Germania.

Amadou Onana, il sogno di De Rossi è sempre più impossibile: ora c’è di mezzo anche il PSG

Come riportato un paio di giorni fa da Il Romanista, Onana è un giocatore che piace tantissimo a Daniele De Rossi, in grado di cambiare il volto di un centrocampo. L’Everton, che sta per essere acquistato dai Friedkin, lo valuta la bellezza di oltre 50 milioni, vista anche la giovane età (classe 2001).

La concorrenza però sembra essere spietata e anche volendo ipotizzare un aiuto dai proprietari americani diventa difficile ipotizzare che la Roma possa spuntarla. Come riportato da Foot Mercato sul mediano è sceso in campo anche il PSG, che vorrebbe regalarlo a Luis Enrique in questa finestra di mercato e non avrebbe problemi a mettere sul piatto i 55 milioni di euro richiesti dall’Everton. Su di lui erano già iscritte alla lista dei pretendenti anche Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona, praticamente il Gotha del calcio europeo. Pensare che Ghisolfi possa inserirsi è pura utopia, nonostante la stima nei confronti del 22enne. All’Europeo è di certo uno di quelli che si sta mettendo in mostra e uno dei pochi a brillare in un Belgio sin qui non spettacolare.