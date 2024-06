Ribaltone Roma e scambio due per uno: l’affare si fa solo così

La Roma sta avendo difficoltà a chiudere un affare che sembrava in dirittura d’arrivo: adesso c’è un problema per lo scambio da proporre

Ghisolfi non può intaccare il budget di mercato per una riserva e sta cercando di portare a termine la trattiva inserendo un paio di contropartite tecniche. La difficoltà è relativa agli ingaggi di quest’ultimi e all’aiuto che la Roma deve dare per coprirli.

La Roma ha diverse situazioni da sistemare per rendere la propria rosa competitiva per un posto in Champions la prossima stagione. Proprio per questo Ghisolfi e De Rossi stanno lavorando alacremente per cercare di mettere insieme una serie di acquisti mirati, economicamente sostenibili e con un apporto tecnico di rilievo. Tra i circa 7-8 ruoli da coprire c’è anche quello del secondo portiere, visto che Rui Patricio è in scadenza di contratto e lascerà la Capitale.

Inizialmente si era parlato di un possibile assalto a Falcone del Lecce, nome gradito a De Rossi, ma le richieste dei salentini non erano in linea con il budget a disposizione dei giallorossi per questo tipo di rinforzo. Svilar ha offerto garanzie importanti negli ultimi sei mesi e per questo la Roma non vorrebbe investire grosse cifre per un estremo difensore di riserva. Da giorni, quindi, è venuta alla luce la trattativa per Arnaud Bodart, portiere belga in forza allo Standard Liegi, più affine alla ricerca di Ghisolfi.

Si complica l’affare Bodart: c’è un problema sulle contropartite tecniche

Bodart, classe ’98, è un portiere di buon livello, che ha speso tutta la sua carriera finora nello Standard Liegi, arrivando a conquistare anche la nazionale. Ghisolfi ha provato ad imbastire una trattativa con i belgi e nelle scorse ore sembrava essere ad un passo dall’acquisto a titolo definitivo. Come riportato però in questi istanti da Sacha Tavolieri su X/Twitter, ci sarebbero degli intoppi nella trattativa. L’esperto di mercato ha sottolineato come la Roma non ha intenzione di soddisfare le richieste economiche dello Standard.

Per questo aveva proposto un paio di giocatori in cambio del cartellino del portiere, ma a quanto pare le richieste di ingaggio di quest’ultimi sono troppo alte per i belgi. I giallorossi dovrebbero contribuire a pagare una buona parte dello stipendio per sbloccare una situazione che al momento è in stallo.