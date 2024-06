Calciomercato Roma, la Juventus fissa il prezzo

Calciomercato Roma. Ancora una volta le dinamiche del calciomercato potrebbero mettere di fronte Roma e Juventus.

Si sta per chiudere il primo mese di trattative ‘ufficiose’. Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio, per chiudersi poi il 30 agosto. Due mesi ‘caldissimi’, che vedranno le società affannate nella ricerca di giocatori in grado di migliorare i rispettivi organici tenendo costantemente d’occhio i relativi bilanci.

Juventus e Roma sono già ripartite in vista della prossima stagione. Novità e conferme si alternano osservando da vicino le due società. La Juventus ripartirà da un nuovo tecnico, Thiago Motta, reduce dalla splendida stagione alla guida del Bologna e dal direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, approdato la scorsa estate alla Continassa, ma al suo primo, vero anno come responsabile del mercato bianconero.

La Roma vive una situazione inversa, poiché accanto a Daniele De Rossi, tecnico giallorosso confermato per il prossimo triennio dalla dirigenza giallorossa, dopo il suo arrivo a gennaio scorso, è arrivato un nuovo direttore tecnico, Florent Ghisolfi, colui che dovrà coordinare il prossimo mercato della Roma. E chissà che la prossima sessione estiva non ponga le due società l’una dinanzi all’altra…

La Juventus vuole 25 milioni

Il mercato le ha fatte sedere allo stesso tavolo nella scorsa sessione invernale. Un incontro inaspettato, quello tra la Juventus e la Roma, nato da una telefonata partita dalla capitale. La trattativa ha riguardato il difensore centrale olandese, naturalizzato spagnolo, Dean Huijsen, classe 2005 e di proprietà della società bianconera.

La Juventus aveva concluso l’accordo per il prestito del suo giocatore con il Frosinone del patron Maurizio Stirpe. La telefonata di José Mourinho, allora tecnico della Roma, ha cambiato le carte in tavola. Huijsen ha varcato i cancelli di Trigoria, salvo poi ritornare a Torino al termine del prestito. A Torino, però, il giovane centrale non disferà nemmeno i bagagli dal momento che il suo futuro sarà altrove. Dove?

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sembra certificare tale ipotesi:

“Dean Huijsen, dovrebbe comunque lasciare la Juventus nei prossimi giorni in quanto il prezzo si aggirerà sui 25 milioni di euro più eventuali maggiorazioni. C’è l’interesse di diversi club con la Juve pronta a cederlo in attesa della proposta migliore. La Juve prenderà almeno un altro difensore centrale“. Bundesliga e Premier League osservano interessate, ma potrebbe essere Parigi, sponda PSG, la prossima meta di Dean Huijsen. Vedremo.