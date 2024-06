Italia umiliata dalla Svizzera, bufera Spalletti: “Dimissioni”

Il verdetto dopo la brutta sconfitta patita dall’Italia negli ottavi di finale degli Europei non ha tardato a materializzarsi

Troppo brutti per essere veri. O troppo sopravvalutati per non considerare la Svizzera un avversario temibile. Un’Italia senza mordente, priva di idee e di energie si schianta contro una Svizzera letteralmente padrona del campo dal primo all’ultimo minuto. Gli elvetici conquistano la meritata qualificazione a discapito degli Azzurri grazie ad una condotta di gara ineccepibile, impreziosita dalle reti di Freuler e Vargas.

Mai in partita, la compagine di Spalletti ha fatto una fatica tremenda a leggere le trame di gioco avversarie. Con le polveri bagnate sia in fase di impostazione che in quella di recupero palla, Donnarumma e compagni sono stati messi sotto dalla verve e dall’aggressività di una Svizzera capace di interpretare al meglio i vari spartiti di una gara mai in discussione. I due clamorosi legni scheggiati dall’Italia non possono acuire i rimpianti di una squadra incapace di gettare il cuore oltre l’ostacolo per venire a capo di una partita nella quale l’Italia ha evidenziato tutti i suoi limiti, solo parzialmente coperti dalla qualificazione agli ottavi acciuffata in extremis.

Italia flop, social scatenati contro Spalletti: ne invocano le dimissioni

Pur al cospetto di un avversario non irresistibile, l’Italia getta dunque alle ortiche la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei. A finire sul banco degli imputati è finito immancabilmente anche Luciano Spalletti. Non sono pochi, infatti, i tifosi Azzurri che stanno esternando tutto il loro malcontento per una prestazione apparsa a tratti disarmante.

Reo di non essere stato in grado di creare una vera e propria alchimia di gruppo, Spalletti è visto come uno dei principali responsabili del flop Azzurro. La preoccupante e fatale involuzione dell’Italia evidenziata dopo il KO contro la Spagna non è stata assorbita da un gruppo privo di veri e propri leader. I tanti commenti in cui sono invocate le dimissioni di Luciano Spalletti ne sono una testimonianza tangibile:

DIMISSIONI DI GRAVINA SUBITO ICON SPALLETTI DOMANI A CASA VERGOGNATEVI — Paolo (@Paocro) June 29, 2024

Dimissioni dei vertici FIGC e di Spalletti. Questo accade nei Paesi seri. — gca (@gcapore1) June 29, 2024

Dimissioni Gravina e Spalletti. — Alessandra 🤍🖤 (@AlessandraAren2) June 29, 2024

Spero almeno che Spalletti faccia il gesto di dare le dimissioni #ItaliaSvizzera #EURO2024 — Marco Romano (@RomaCapitano) June 29, 2024

Domani mi aspetto dimissioni di Spalletti e Gravina eh

Perché gli ottavi sono un risultato bugiardo, dovevamo uscire ai gironi, anzi non qualificarci contro l’Ucraina — EXP (@TriunExp) June 29, 2024

Speriamo che almeno nella sconfitta si mantenga un poco di stile nelle dichiarazioni del dopopartita.

Spalletti che spara a zero anche no.@FIGC punterei a rivedere il progetto iniziando dalle dimissioni dei massimi dirigenti.

Eravamo i campioni in carica cribbio ! — Basta, Bastaa, Bastaaa! (@sellox2) June 29, 2024

Le ha già firmate le dimissioni Spalletti vero ?? — Fabiana 🇮🇹 (@fabianaCa81) June 29, 2024