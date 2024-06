Scambio e cash per il bomber, giravolta Zirkzee: gode anche la Roma

Scambio e cash per il bomber: l’intreccio per Zirkzee potrebbe aiutare anche la Roma, alla ricerca di un attaccante per l’anno prossimo

L’attaccante, quello che andrà a sostituire Romelu Lukaku. La Roma lo cerca, lo vuole, De Rossi ne ha assoluta necessità e Ghisolfi è in attesa di cogliere l’occasione giusta. Questa è una scelta che non si può e non si deve in nessun modo sbagliare.

Sono tanti i nomi che sono usciti fuori nel corso di queste ultime settimane. Troppi forse e ovviamente non è che possono arrivare tutti. Ma De Rossi, alla fine della scorsa stagione, ha dato indicazioni sugli uomini che cerca. Gente di gamba, gente capace di saltare l’uomo, gente che vede la porta anche sugli esterni. Un elemento di gamba, che la porta la vede eccome, gioca in Francia: il suo ruolo è di punta centrale, proprio il profilo che cercano gli uomini di Trigoria. Il suo nome è David e gioca nel Lilla.

Lo United lo molla, vuole Zirkzee

Si è parlato dello United. Oltre che del Milan, visto che l’anno scorso il canadese è stato allenato da Paulo Fonseca. Ma negli ultimi giorni sembrava potesse davvero andare in Premier League, ai Red Devils, ma secondo Repubblica i rossi di Ten Hag hanno deciso di puntare forte su Osimhen del Napoli, mettendoci dentro anche la possibilità di Hojlund, ex Atalanta, come contropartita tecnica. Più una parte di cash, ovviamente, che gli azzurri di De Laurentiis vogliono per chiudere l’operazione.

E questo che cosa vuole dire? Che la pista David rimane viva, o almeno così potrebbe essere, nelle prossime settimane. Una pista insomma che si potrebbe seguire, ovviamente, anche se la valutazione dei francesi rimane abbastanza alta. Soldi che forse la Roma in questo momento non può spendere.