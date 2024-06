Assist europeo alla Roma: cambia il prezzo di Chiesa

Calciomercato Roma, il flop dell’Italia di Luciano Spalletti ad Euro 2024 va ad intrecciarsi con l’apertura della sessione estiva. Assist dalla Germania ai giallorossi, cambia il prezzo di Chiesa.

L’Italia di Luciano Spalletti ha salutato l’Europeo in Germania negli ottavi di finale contro la Svizzera. La nazionale elvetica ha liquidato i campioni europei in carica grazie ad una rete per tempo, con gli azzurri mai in partita e poco pericolosi dalle parti di Sommer. Il flop nel torneo continentale si consuma a poche ore dall’apertura della sessione estiva di calciomercato. La Roma può sfruttare l’assist europeo per rompere definitivamente gli indugi nella corsa a Federico Chiesa, che non sembra rientrare nei piani della Juventus.

L’esterno offensivo figlio d’arte non è riuscito ad incidere nella sconfitta perentoria arrivata negli ottavi di finale a Berlino. La Svizzera si è imposta con un agile 2-0 sugli azzurri, che salutano in modo anonimo la kermesse continentale, conquistata tre anni fa a Wembley. Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus resta un nodo da sciogliere per Cristiano Giuntoli, che potrebbe fare cassa con la sua cessione, considerato il contratto in scadenza tra dodici mesi esatti. Il flop europeo della spedizione azzurra può cambiare il prezzo dell’attaccante esterno, con la Roma che potrebbe tornare all’assalto nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Chiesa fuori dai piani della Juve: sconto dopo l’Europeo

Il classe ’97, secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky, potrebbe essere escluso dai piani di Thiago Motta in casa Juventus. Il futuro dell’attaccante era apparso congelato in attesa dello svolgimento dell’Europeo in Germania, chiuso in anticipo per l’Italia di Luciano Spalletti.

Ora la Juve dovrà risolvere la sua posizione dopo il flop europeo della Nazionale azzurra. Lo juventino non è riuscito ad incidere da protagonista nel torneo continentale ed il suo addio ai bianconeri potrebbe arrivare con una diversa valutazione economica. Qualora Giuntoli decida di giocare al ribasso per la Roma di Daniele De Rossi si aprirebbe uno spiraglio importante nella corsa al figlio d’arte.