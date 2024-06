Bomber in Premier League, game over Roma: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: si complicano i piani dei giallorossi per l’acquisto in entrata. Le ultimissime

La Roma prova ad imbastire il suo mercato. Il tecnico Daniele De Rossi ed il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, provano ad indicare le priorità. E riguardo la priorità loro giudizio è unanime: il fronte offensivo merita l’assoluta precedenza.

E’ l’attacco, infatti, a segnare già i primi, definitivi addii. Romelu Lukaku è da già da qualche settimana lontano dalla capitale. L’impegno europeo con la nazionale belga ha fatto si che il gigante giallorosso salutasse repentinamente Roma e la Roma. La scelta di non esaudire le richieste del Chelsea, che per il riscatto del suo attaccante chiede circa 40 milioni di euro, sta spingendo la società giallorossa a guardarsi attorno puntando obiettivi più giovani e meno impegnativi dal punto di vista economico.

Anche Tammy Abraham appare sempre più lontano dalla Roma. Una sua cessione potrebbe permettere alla società giallorossa di monetizzare ed investire immediatamente su un nuovo profilo. Quale? Ogni lista dei desideri che si rispetti non consta mai di un solo nome. Se però venisse chiesto a Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi chi vorrebbero al centro dell’attacco della Roma, in vista della prossima stagione, la loro risposta sarebbe, anche in questo caso, unanime: Jonathan David. Sogno o possibile realtà?

Calciomercato Roma, Jonathan David opzione calda per il Tottenham

Jonathan David, classe 2000, attaccante del Lilla e della nazionale canadese, è ormai da qualche anno uno degli attanti più prolifici, seguiti, ed ammirati dell’intero panorama europeo. Fino ad ora il club francese è riuscito a resistere alle tentazioni milionarie di cedere il proprio attaccante principe.

La prossima sessione di mercato estiva, però, segnerà l’addio. Jonathan David, infatti, ha il contratto che scadrà a giugno 2025 ed il Lilla non intende perderlo a zero. Spera pertanto che attorno al suo numero uno si scateni un’asta che faccia lievitare ulteriormente il suo già elevato costo. Quale il futuro di Jonathan David? Domanda interessante, risposta difficile. Non per il giornalista Ben Jacobs che ha le idee chiare riguardo il futuro dell’attaccante canadese. Questo il suo pensiero riportato da tbrfootball.com:

“Si, lo vedo essere un giocatore degli Spurs. Penso che gli Spurs siano uno dei favoriti per Jonathan David. Ci sono quattro squadre di Premier League nella mischia: c’è il Chelsea, anche se hanno ingaggiato un paio di giovani attaccanti, Tottenham, West Ham e Manchester United“.

Manchester United che vorrebbe ingaggiare Joshua Zirkzee del Bologna. Jonathan David al Tottenham. L’attaccante canadese appare quindi un sogno irrealizzabile per la Roma. Quando sul mercato ‘planano’ le milizie inglesi il calcio italiano deve battere la ritirata. Purtroppo. Potrebbero bastare ‘soltanto’ 20 milioni di sterline per l’attaccante che ha realizzato 26 reti nell’ultima stagione. Il Tottenham lo ha puntato. Lo ha puntato Fabio Paratici. Un nome non propriamente sconosciuto.