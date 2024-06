Botto Chiesa per la Roma: mail alla Juve

Calciomercato Roma, prima offerta per Federico Chiesa: data segnata in rosso e inizio col botto.

Archiviata anzitempo la parentesi Europeo, diversi giocatori della Nazionale si apprestano ad un periodo di relax prima di raggiungere nuovamente i rispettivi club, ai fini di una preparazione ad una nuova stagione che, anche in casa Roma, potrebbe essere non poco ricca di novità e cambiamenti.

Come più volte evidenziato, la competizione in Germania, anche quest’anno, avrebbe potuto avere un valore di discriminante di non poco conto, con diverse questioni legate alla Nazionale italiana che parevano poter essere di impatto anche sui programmi giallorossi, oltre che di altre squadre. A generare una particolare attenzione, come si ricorderà, era stata soprattutto la situazione Federico Chiesa, finito nel mirino del Napoli e di Ghisolfi, alla luce di una scadenza contrattuale quasi imminente e di una posizione in casa Juventus ben lungi dalla centralità di un tempo.

Chiesa-Roma, domani la prima offerta: almeno 20 milioni sul piatto

Parallelamente alla conduzione di altre analisi e valutazioni, il nome di Chiesa ha rappresentato fin qui uno dei fili rossi dei dossier romanisti e di Antonio Conte, generando non meno fascino anche lontano dalla Serie A. Il numero 7 della Juventus, dal proprio canto, ha sempre evidenziato di voler dare priorità all’Europeo, prima di soffermarsi sulle valutazioni definitive ad un futuro che potrebbe presto portarlo lontano da Torino.

La conclusione dell’avventura con la Nazionale di Spalletti nella giornata di ieri, come dicevamo, permette, dunque, ora di poter intravedere quantomeno i margini per maggiori chiarificazioni su questi e altri scenari. Sul fronte Chiesa, va sicuramente detto che le prestazioni del giocatore sono state ben lungi da quelle di tre anni fa, ammortizzando di fatto anche le potenziali speranze della Juventus di aumentare le eventuali richieste per la sua cessione.

La situazione, ovviamente, resta in pieno divenire, con la giornata di domani che potrebbe già essere in grado di fornire nuove indicazioni. Come riferisce Sebastiano Sarno su X, infatti, la Roma si appresta questo lunedì a inviare una prima offerta ufficiale alla Juventus, di circa 20-25 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.