Calciomercato Roma, si chiude subito: arriva il primo rinforzo

Giungono gustosi sviluppi in merito a quello che sarà il primo acquisto dell’era Ghisolfi-De Rossi. Ecco le ultime

Mancano davvero poche ore all’apertura della sessione estiva del calciomercato di Serie A, durante il quale svariati club del bel paese si aspettano di rivoluzionare dalle fondamenta i propri organici, così da interrompere l’egemonia di Simone Inzaghi. Nel corso della stagione appena conclusasi la corazzata nerazzurra ha sostanzialmente passeggiato tra le macerie delle rivali, ma attualmente la totalità delle big italiane è pronta a ricostruirsi, come il cambio di allenatore di Lazio, Roma, Milan, Juventus e Napoli fa facilmente intuire.

La Roma di Florent Ghisolfi dovrà trasformare la rosa concepita da Tiago Pinto per Mourinho in un gruppo dalle caratteristiche affini a quanto richiesto da Daniele De Rossi, le cui esigenze sono state più volte manifestate nel corso delle ultime settimane. I reparti che gridano aiuto a gran voce sono senza dubbio quello offensivo e quello difensivo, a causa del sorprendente numero di partenze previste in queste zone del campo… tuttavia, il primo colpo dell’estate giallorossa non sarà ne un attaccante ne un difensore.

Le Fée ad un passo dalla capitale: vuole la Roma

Ebbene sì… dopo le svariate indiscrezioni a riguardo, pare che Enzo Le Fée sia ad un passo dal trasferimento nella città eterna. Si tratterebbe dunque del primo colpo del nuovo direttore tecnico francese, che difatti sembrerebbe aver immediatamente messo a disposizione dei giallorossi i propri contatti d’oltralpe, collaudati nel corso di svariati anni passati a lavorare nelle leghe francesi. Difatti il colpo Le Fée pone le proprie radici proprio sui rapporti particolarmente distesi che Ghisolfi nutre con l’agente del calciatore.

Nonostante è probabile che i sostenitori giallorossi stiano aspettando con ansia un centravanti, un esterno offensivo o difensivo e un difensore centrale, è indubbio come le caratteristiche del centrocampista del Rennes siano particolarmente compatibili con le velleità tecnico-tattiche di DDR.

Si tratta infatti di una pedina dalla sorprendente versatilità, poiché, grazie alla felice convivenza di tecnica e intensità, per lui è possibile ricoprire sia il ruolo di mezzala preposta a inserirsi tra le linee avversarie, che quello di centrocampista centrale con il compito di impostare ma anche di ripulire in fase di copertura. Secondo quanto riportato da Il Romanista, pare che sia stato lo stesso calciatore a manifestare la volontà di trasferirsi nella capitale, poiché impaziente di compiere un necessario salto di qualità in termini di obiettivi e società.