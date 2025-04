Dybala, nuovo assalto dopo l’infortunio: clausola pagata e gran ritorno

Nuovo assalto a Dybala dopo l’infortunio, Roma avvisata: clausola pagata e gran ritorno. Le ultime di calciomercato.

La stagione della Roma, contraddistinta da molti più bassi che alti, ha subito dall’arrivo di Claudio Ranieri una sterzata evidente quanto importante, in grado di restituire finora quantomeno quella possibilità, un tempo insperata, di affrontare il finale di campionato con un obiettivo.

Quest’ultimo, ad oggi, risponde al ben ribaltato anelito ad un piazzamento continentale, insperato nei primissimi mesi della stagione e soppiantato da un’ottica che vedeva i giallorossi dover lottare unicamente per non restare invischiati nella zona retrocessione. Tante cose sono cambiate, per fortuna, da quella parentesi, eccezion fatta per l’assenza di certezze sul piazzamento finale e su un futuro a breve e medio termine sul quale ancora non è stata fatta chiarezza.

La Roma, da un lato, naviga in acque più tranquille e nobili ma, ad oggi, è nel pieno di una regione ibrida di classifica che rende il mancato piazzamento europeo uno scenario tanto probabile quanto l’approdo alla prossima Champions League. Attenzione da rivolgersi, dunque, unicamente al presente, sebbene con la consapevolezza che queste settimane potrebbero essere determinanti anche per gli apparecchiamenti futuri.

Addio Dybala con la clausola, sfida europea e non solo: l’Atletico Madrid resta alla finestra

Più nello specifico, va evidenziato come siano in corso, da non poco tempo, profonde riflessioni e ponderazioni sulle scelte dirigenziali e sull’apparecchiamento di una stagione ventura che, sicuramente, non vedrà Claudio Ranieri in panchina. A quest’ultimo, sin da novembre, è stato disegnato e assicurato un ruolo dirigenziale, in parte già ricoperto in questi mesi dal tecnico.

Le scelte, insieme a Ghisolfi, interesseranno, però, non solo il nuovo allenatore ma anche la gestione di un calciomercato che, ancora una volta, vede Paulo Dybala tra i potenziali protagonisti coinvolti. Più nello specifico, sul 21 argentino si era esposto lo stesso allenatore, lasciando intendere come la sua permanenza a Roma anche il prossimo anno fosse cosa certa, alla luce del carisma e della leadership, non solo tecniche, di chi ha saputo ricucirsi con merito il ruolo di elemento centrale, in campo e fuori.

Dalla Spagna, però, le notizie parrebbero non andare proprio in questa direzione, con le penne di Fichajes.net che evidenziano come durante il mese di luglio si possa assistere ad una sortita di Dybala grazie alla clausola. Quest’ultima tornerà ad essere attiva da inizio luglio, fino al 31: dopo di che, come noto e accaduto già in passato, chi volesse prelevare l’argentino dalla Roma, dovrà trattare direttamente con il club.

A tal proposito, la su citata fonte evidenzia come la rosa di candidate al suo ingaggio con la clausola sia tutt’altro che esigua: nello specifico, si segnalano il Manchester United, altri club di Premier e il Palmeiras. In pole position, però, ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone che, dopo le avances e i contatti delle scorse estati, è pronto a tornare alla carica per poter finalmente mettere a disposizione del Cholo uno dei suoi desideri di mercato maggiormente noti e divenuti famosi di questi ultimi anni. Prima, però, bisognerà passare per la volontà di Dybala, che nella Roma sta bene ed è ben consapevole della centralità giustamente e meritatamente ricucitasi con tecnica, disciplina e leadership in questi anni.