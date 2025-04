Riso amaro Milan: nuovo bomber per la Roma

La Roma, dopo il derby con la Lazio, ha beffato il Milan in sede di calciomercato.

L’ultimo turno di campionato ha portato con sé diversi risultati importanti. Uno tra questi è sicuramente il derby della Capitale tra la Lazio e la Roma terminato con il risultato finale di 1-1.

Dopo il pari rimediato sette giorni fa contro la nuova Juve di Igor Tudor, dunque, la Roma ha pareggiato in un altro scontro diretto. I giallorossi, visto anche il ko del Bologna contro l’Atalanta e la vittoria della ‘Vecchia Signora’ sul Lecce, hanno adesso cinque punti di svantaggio dal quarto posto.

Archiviato il derby contro la Lazio di Marco Baroni, quindi, la Roma ha l’occasione di tornare al successo. Sabato prossimo, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri ospiteranno allo Stadio Olimpico il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra veneta, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, annuncio importante sul nuovo bomber giallorosso

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del media italiano ‘calciomercato.it’: “Cosa posso dire sul futuro di Lorenzo Lucca? Vedo la Roma davanti a tutti. Riso ha sì un ottimo rapporto con il Milan, ma il passaggio in rossonero dell’attaccante dell’Udinese è molto complicato. Napoli? I giallorossi sono in vantaggio”.

La Roma, almeno secondo le parole di Ivan Reggiani, è quindi in pole position per acquisire le prestazioni di Lorenzo Lucca. Ricordiamo che l’Udinese chiederebbe almeno 30 milioni di euro per cedere il proprio centravanti. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro della prima punta italiana.